وجعلت قصة القبعة من "فيونا" واحدة من أشهر الحيوانات في العالم على مدار الأيام القليلة الماضية، وأثارت تعاطف الملايين.

وكان فريق رعاية الحيوانات في الحديقة يعمل منذ أيام لمساعدة أنثى فرس النهر المحبوبة على إخراج قبعة صوفية ابتلعتها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد "فيونا" بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها.

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا "فيونا" على الوقوف عليه عدة مرات يوميا، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.

لكن الخميس أعلن مدير حديقة حيوان سينسيناتي ديف جينيكي نفوق "فيونا"، موضحا: "لم نتوقع هذه النتيجة، فقد قاومت بكل ما أوتيت من قوة حتى لم تعد قادرة على الاستمرار".

وكانت أنثى فرس النهر ابتلعت قبعة وصلت إلى حوضها عن طريق الخطأ الأسبوع الماضي، بعد أن ألقاها زائر في الهواء لكن مروحة دفعتها عبر فتحة إلى متناولها.