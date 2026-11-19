وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان أنه "بإشراف مباشر من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تم تشكيل فريق عمل استخباري فني من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ترافقه قوة خاصة وفقا للمعلومات الاستخبارية الدقيـقة الواردة إلى مفارزنا والمتضمنة وجود شبكة إجــرامية متخصصة بتهريب إرث العـراق من الآثار المهمة وسـتقوم ببيعها إلى تجار الآثار في محافظة النجف".

وأضاف البيان، أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية، شرعت القوة الاستخبارية المكلفة بالواجب وباشرت بتطويق مكان تواجد الشبكة وداهمتهم وتمكنت من إلقاء القبض على أفراد الشبكة (أربعة متهمين) وبحوزتهم مجموعة كبيرة من القطع الأثرية والبالغ عددها (1150) قطعة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

واختتم البيان بالقول إنه "لدى استنطاق المتهمين، اعترفوا صراحة بالتهمة المُسندة إليهم ونيتهم بتهريب القطع الأثرية ومن ثم بيعها، حيث دونت أقوالهم وأُحيلوا إلى القضاء، لينالوا جزاءهم العادل".