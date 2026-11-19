وجاءت تصريحات بولس خلال مشاركته في احتفال أقامته السفارة المصرية في واشنطن بمناسبة منح السادات الميدالية الذهبية للكونغرس الأميركي بعد وفاته، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والسفير المصري لدى الولايات المتحدة معتز زهران.

وقال بولس، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إنه تشرف بحضور المناسبة وإلقاء كلمة خلالها، موجها الشكر إلى وزير الخارجية المصري والسفير المصري على تنظيم الاحتفال.

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع عام 2018 القانون الذي أقر منح السادات هذا التكريم.

وتابع بولس: "قلة من القادة يغيرون مجرى التاريخ، والأقل منهم من يفعلون ذلك باختيار السلام عندما تدفعهم كل الظروف المحيطة نحو الحرب".

وأكد أن السادات كان واحدا من هؤلاء القادة، مشددا على أن إرثه "لا يزال مهما اليوم بالقدر نفسه الذي كان عليه قبل نحو 5 عقود".

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن مصر تقف إلى جانب الولايات المتحدة شريكا في جهود السلام منذ عقود، معربا عن تقدير واشنطن لهذه الشراكة المستمرة، التي قال إنها تستند إلى رؤية السادات.

وكان الكونغرس الأميركي قد منح السادات الميدالية الذهبية بعد وفاته، تقديرا لدوره في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، خلال مراسم أقيمت الأربعاء في مبنى الكابيتول بواشنطن، وتسلمها نجله جمال السادات بحضور وزير الخارجية المصري.

ويعود قرار التكريم إلى عام 2018، عندما أقر الكونغرس قانونا وقعه ترامب في 13 ديسمبر من العام نفسه، بالتزامن مع الذكرى المئوية لميلاد السادات.

وتعد الميدالية الذهبية للكونغرس من أرفع الأوسمة المدنية الأميركية، ويأتي تكريم السادات تقديرا لدوره في التوصل إلى اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، التي مهدت لتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 26 مارس 1979، بعد زيارته التاريخية للقدس عام 1977.

وكان السادات قد تقاسم جائزة نوبل للسلام عام 1978 مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيغن، قبل اغتياله في أكتوبر 1981.