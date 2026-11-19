وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، الخميس، أن امرأتين تخضعان للمساءلة القانونية، بعدما كشفت التحقيقات عن بيع إحداهما رضيعها للأخرى مطلع العام الجاري.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية "إي آر تي" عن شرطة شبه جزيرة بيلوبونيز، غربي البلاد، أن أما تبلغ من العمر 40 عاما يشتبه في بيعها طفلها لامرأة تبلغ 32 عاما، تنحدر من منطقة أسبروبيرغوس غربي العاصمة أثينا.

وبحسب التقارير، حصلت الأم على مبلغ 3500 يورو مقابل الطفل، قبل أن تستخدم المال في شراء سيارة.

وولد الرضيع في يناير الماضي بمدينة باترا، شمال غربي شبه جزيرة بيلوبونيز، ويخضع حاليا لرعاية مؤقتة داخل مستشفى في مدينة بيرغوس جنوبي البلاد.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية بأن المرأتين تواجهان اتهامات بارتكاب جنحة تتعلق بإجراءات تبني غير قانونية، فيما تتواصل الإجراءات القضائية بشأن الواقعة.