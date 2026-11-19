وكشفت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، في بيان الخميس، أن التشكيل الإجرامي يتزعمه صاحب شركة تعمل في مجال السياحة، ويضم 8 أشخاص تخصصوا في استخراج تأشيرات سفر للراغبين في الهجرة غير الشرعية، بالاعتماد على مستندات مزورة منسوبة إلى جهات حكومية.

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت من رصد نشاط التشكيل وضبط المتهمين، قبل إحالتهم إلى جهات التحقيق التي أثبتت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق المتهمين الثمانية، وتغريمهم 5 ملايين جنيه، إلى جانب مصادرة المستندات والأدوات والمبالغ المالية المضبوطة.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية مواصلة جهودها لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية، والتصدي للأنشطة الإجرامية التي تستغل الراغبين في السفر إلى الخارج، وتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر