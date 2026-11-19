وأظهرت اللقطات المتداولة ترامب جالسا ورأسه مائل قليلا إلى الأمام، بينما كان الرئيس الصيني يتحدث عن مستقبل التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما أثار تكهنات بشأن احتمال غفو الرئيس الأميركي أثناء الخطاب.

وبحسب شبكة "سي إن إن إندونيسيا"، استمرت اللقطات التي ظهر فيها ترامب مغمض العينين نحو 12 ثانية، قبل أن تنتقل الكاميرا إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي كان يدون ملاحظات.

كما تناولت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" المشهد، مشيرة إلى أن ترامب بدا وكأنه يغفو خلال كلمات ألقيت في القمة، بعد أيام من السفر واللقاءات الدبلوماسية المكثفة.

وانتشر المقطع على منصات التواصل الاجتماعي، مصحوبا بتعليقات ساخرة وتساؤلات بشأن ما إذا كان ترامب قد نام بالفعل.

غير أن اللقطات لا تكفي للجزم بأن الرئيس الأميركي كان نائما، إذ لم يتضح ما إذا كان قد غفا أم اكتفى بإغماض عينيه للحظات.

ويأتي الجدل في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية الصينية اهتماما متزايدا، مع مشاركة زعيمي البلدين في القمة التي تناقش ملفات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.