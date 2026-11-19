وقالت دار سوذبيز إن اللوحة، التي رسمها فان جوخ عام 1890، حققت ثاني أعلى سعر لعمل فني يباع عبر الدار، بعد لوحة "إليزابيث ليدرر" للفنان النمساوي غوستاف كليمت، التي بيعت مقابل 236.4 مليون دولار في نوفمبر 2025.

وتجاوز السعر الجديد الرقم القياسي السابق لأعمال فان جوخ، البالغ 117.2 مليون دولار، والمسجل عام 2022، عندما بيعت لوحة "بستان مع أشجار سرو" في مزاد لدار كريستيز.

وتصور لوحة "أشجار الكستناء المزهرة" مشهدا ريفيا في قرية أوفير سور واز الفرنسية، حيث تظهر أشجار الكستناء على جانبي طريق، إلى جانب رجل يرتدي قبعة وثلاث نساء يحملن مظلات، وسط ألوان زاهية.

ورسم فان جوخ اللوحة خلال الشهرين الأخيرين من حياته، بعد مغادرته مصحة سان ريمي النفسية وانتقاله إلى القرية الواقعة شمال غربي باريس.

وبحسب دار سوذبيز، تعد اللوحة من أبرز أعمال مرحلة ما بعد الانطباعية التي ظلت ضمن مجموعات خاصة، ولم تعرض للجمهور منذ أكثر من 50 عاما.

وكانت عائلة بلاكييه الأرجنتينية قد اقتنت اللوحة عام 1975، قبل طرحها للمرة الأولى في مزاد علني.

ولم تكشف دار المزادات عن هوية المشتري، إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن تاجر الأعمال الفنية وليام أكوافيللا، رئيس معرض أكوافيللا، فاز بالمزاد.

وجاء بيع اللوحة ضمن مجموعة تضم 12 عملا فنيا من مقتنيات بلاكييه-أرييتا، حققت مبيعات إجمالية بلغت 412 مليون دولار، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت نحو 450 مليون دولار.

وشملت المجموعة لوحة "هارليكين" للفنان الفرنسي بول سيزان، التي بيعت مقابل 111 مليون دولار شاملة الرسوم.