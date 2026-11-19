وأعلنت شركة "دي إي-سي إكس" (DE-CIX)، المشغلة لنقاط تبادل الإنترنت في مدينة فرانكفورت الألمانية، تسجيل معدل قياسي عالمي لنقل البيانات، مساء الأربعاء، بلغ 33.03 تيرابت في الثانية.

وسجلت نقطة تبادل الإنترنت في فرانكفورت، الأكبر في أوروبا، حركة بيانات استثنائية بلغت 22.15 تيرابت في الثانية، مقتربة من الرقم القياسي السابق الذي تحقق خلال فترة التحميل المسبق للعبة.

وقال المدير التقني للشركة، توماس كينغ، إن "ملايين اللاعبين لا يحتاجون سوى إلى نقرة واحدة لبدء التحميل، لكن البنية التحتية الرقمية مطالبة بنقل كميات هائلة من البيانات بشكل موثوق".

وأضاف أن إطلاق "GTA 6" يعكس الحجم المتزايد للأحداث الرقمية الكبرى وتأثيرها المباشر على شبكات الإنترنت العالمية.

وكانت حركة البيانات في فرانكفورت قد سجلت، خلال التحميل المسبق للعبة في 10 نوفمبر، مستوى قياسيا بلغ 22.30 تيرابت في الثانية، فيما وصل المعدل العالمي إلى 33.01 تيرابت في الثانية.

وبحسب الشركة، ارتفعت حركة نقل البيانات بالتزامن مع إطلاق اللعبة بنسبة 25 بالمئة مقارنة بأسبوع عادي في بداية العام.

وللمقارنة، بلغ أعلى معدل عالمي لنقل البيانات عبر شبكة "دي إي-سي إكس" خلال عام 2025 نحو 26.99 تيرابت في الثانية، وهو ما يعادل نقل نحو 5 مليارات صورة ملتقطة بالهواتف الذكية في الثانية.

وتتوفر لعبة "GTA 6" على جهازي "بلاي ستيشن 5" و"إكس بوكس سيريز إكس وإس"، وتقدم تجربة عالم مفتوح تتيح للاعبين التنقل بحرية وتنفيذ سلسلة من المهام داخل عالم افتراضي مستوحى من الجريمة والمغامرات.