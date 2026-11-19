وتعيش سعاد، التي تعاني إعاقة في ساقيها وثبتت صفائح حديدية في إحداهما، مع أربعة من أشقائها (شقيقتان وشقيقان) من ذوي الهمم، في خيمة تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية بعد رحلة نزوح مريرة.

وتروي سعاد لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مياه الأمطار تغمر الخيمة ليلا وتبلل أماكن نومهم، ما يضاعف معاناتهم بسبب صعوبة حركتهم؛ إذ ولد الأشقاء الخمسة بإعاقات حركية، كما فقدوا أدواتهم المساعدة خلال النزوح، وباتوا يتناوبون على استخدام العكازات.

ولا تقتصر المعاناة على الأشقاء الخمسة، بل تمتد إلى الأطفال المقيمين معهم، إذ تضطر الأسرة إلى نقلهم ليلا من زاوية إلى أخرى أو إلى خيام الجيران هربا من المياه المتجمعة.

وتؤكد سعاد أن النوم على الأرض الرطبة يضاعف آلام ساقها، مطالبة بتوفير خيمة صالحة للسكن وفرش وأغطية تقيهم برد الشتاء، الذي يحول أبسط تفاصيل حياتهم إلى معركة يومية.

نزوح بين القبور وعودة مؤجلة

ولا تختلف مأساة شقيقها خالد زهير الرقب (49 عاما)، الذي يعاني إعاقة ويعيل 5 أطفال دون مصدر دخل؛ إذ نزحت أسرته من شرقي خان يونس إلى المواصي غربا، قبل أن تستقر بعد الهدنة في خيمة أقيمت بين القبور قرب مجمع ناصر الطبي، لكنها لم تصمد أمام المنخفض الجوي الأخير.

ويشير خالد إلى أن المياه اجتاحت الخيمة وأغرقت الفرش والملابس، ولم تفلح محاولات تغطيتها بالشوادر الإضافية في منع التسرب. كما اضطر إلى إحاطة دورة المياه بشادر بدائي لحمايتها، في ظل غياب التجهيزات الأساسية الملائمة لذوي الهمم.

ويعبر عن استيائه من تكرار الزيارات الميدانية والوعود بتوفير مأوى مناسب للعام الثالث على التوالي دون تنفيذ.

وتأتي مأساة عائلة الرقب بالتزامن مع تداعيات المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع مطلع نوفمبر الجاري؛ إذ قدر المكتب الإعلامي الحكومي تضرر وغرق نحو 70 ألف خيمة، وتأثر قرابة 350 ألف نازح.

بدوره، أعلن الدفاع المدني تلقيه أكثر من 1500 نداء استغاثة وسط عجز الإمكانات، مؤكدا الحاجة العاجلة إلى 300 ألف خيمة لإيواء النازحين.

وتتفاقم وطأة هذه الأزمة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مساحات آمنة وأدوات مساعدة ومرافق مهيأة. فبينما سجلت وزارة الصحة في غزة أكثر من 55 ألف شخص من ذوي الإعاقة قبل الحرب (عام 2022)، قدرت منظمة الصحة العالمية، في سبتمبر 2025، تعرض نحو 42 ألف شخص إضافي لإصابات بالغة قد تسبب إعاقات وتستدعي تأهيلا طويل الأمد، ربعهم من الأطفال.

كما فقد نحو 83 في المئة من ذوي الإعاقة أجهزتهم المساعدة، وتضرر 62 في المئة من مرافق إعادة التأهيل، بحسب تقييم أممي.

عزلة قسرية وغياب "المقاربة الدامجة"

من جهته، يرى المختص في شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مصطفى عابد أن الأزمات وحالات الطوارئ تضاعف هشاشة هذه الفئة، مشيرا في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن خطط الاستجابة الإغاثية ومراكز الإيواء غالبا ما تصمم وفق معايير عامة لا تراعي الفروق الفردية أو المتطلبات الحركية والصحية لذوي الإعاقة، ما يحول الكوارث المناخية، كالمنخفضات الجوية، إلى تهديد مضاعف لحياتهم وكرامتهم الإنسانية.

ويؤكد عابد لسكاي نيوز عربية أن غياب المأوى المهيأ والأرضيات المعزولة عن الرطوبة، بالتوازي مع فقدان الأدوات المساعدة كالكراسي المتحركة والعكازات، يفرض على ذوي الإعاقة عزلة قسرية ويضاعف تدهور أوضاعهم الصحية والنفسية، داعيا المؤسسات الإغاثية إلى اعتماد "مقاربة دامجة" تمنح الأسر التي تضم أشخاصا ذوي إعاقة أولوية قصوى في توفير الكرفانات أو الخيام المعزولة والمستلزمات الطبية المساندة قبل اشتداد فصل الشتاء.