وأظهر المقطع طاولة مستديرة تتوسطها زهور، ومقاعد موزعة حولها، إلى جانب أعلام الصين والولايات المتحدة وروسيا، فيما زينت إحدى جدران القاعة لوحة لمنظر طبيعي.

وتستضيف المدينة الصينية اللقاء على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، في أول اجتماع ثلاثي رسمي يجمع القادة الثلاثة.

وكان ترامب قد وصل إلى شنتشن، الأربعاء، آتيا من مانيلا، واستقبله شي عند سلم الطائرة. وعقد الرئيس الصيني في اليوم نفسه محادثات ثنائية مع بوتين، الذي أعرب عن توقعه تحقيق "فوائد محتملة كبيرة" من اللقاء الثلاثي.

وتشمل الملفات المطروحة على المحادثات خفض الترسانات النووية والحرب في إيران. وأعلن ترامب أيضا اعتزامه مناقشة الحرب في أوكرانيا، وسط استمرار الخلافات التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.