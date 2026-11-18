وأوضح التقرير أن هذا التحول لا يعود إلى اعتناق الناس للإسلام، بل إلى معدلات الإنجاب المرتفعة، وهو توجه ديموغرافي من شأنه إعادة رسم الخريطة الدينية العالمية، مع انتقال ثقل المسيحية نحو القارة الإفريقية.

وتشير تقديرات المركز، بناء على بيانات جديدة، إلى أن عدد المسلمين سيزداد بمقدار 1.6 مليار نسمة بين عامي 2020 و2070، نتيجة زيادة المواليد على الوفيات.

في المقابل، من المتوقع أن يزداد عدد المسيحيين بمقدار 792 مليون نسمة نتيجة التغير الطبيعي في السكان.

وخلال الفترة من 2020 إلى 2025، بلغ متوسط معدل الخصوبة لدى النساء المسلمات 3.1 طفل، مقابل 2.5 طفل لدى النساء المسيحيات، بينما سجل المتوسط لدى النساء الأخريات 1.6 طفل.

الخريطة الدينية بحلول 2070

وعلى المستوى العالمي، تشير التوقعات إلى ارتفاع نسبة المسلمين من 26% إلى 36%، بينما ستبقى نسبة المسيحيين ثابتة عند 29%، في حين ستنخفض نسبة الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي دين من 24% إلى 17%.

من المتوقع أن تفقد الولايات المتحدة عددا من المسيحيين يفوق ما ستفقده أي دولة أخرى بحلول 2070، إذ سينخفض عددهم من 217 مليون نسمة في 2020 إلى 174 مليونا.

وعلى صعيد النسب داخل أميركا، ستنخفض نسبة المسيحيين من 64% إلى 48%، بينما ترتفع نسبة غير المنتمين إلى أي دين من 30% إلى 41%.

وفي المقابل، يتوقع أن يصل عدد المسيحيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى قرابة 300 مليون نسمة بحلول 2070، متجاوزا الولايات المتحدة بفارق كبير، ليعيش 54% من مسيحيي العالم في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

تغيير في مركز الثقل

في تصريح لموقع "أكسيوس"، أوضح ديفيد فواس، الأستاذ في جامعة كوليدج لندن والمتخصص في أبحاث العلمنة، أن هذه الأرقام مدفوعة بتغيرات ديموغرافية، لافتا إلى أن الدول ذات النمو السكاني الأسرع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا تضم نسبا عالية من المسلمين.

وأشار فواس إلى أن مركز ثقل المسيحية انتقل نحو "الجنوب العالمي"، قائلا: "كنا نميل إلى اعتبار المسيحية ديانة غربية، لكنها انتقلت إلى إفريقيا ومختلف أنحاء العالم".

ولفت إلى أن كلا الديانتين تفقدان أتباعا نتيجة التحول من دين إلى آخر أو التخلي عن الدين، لكن "خسائر" المسيحية ستكون أكبر.

ورغم هذه التوقعات، شدد فواس على أن تحول الإسلام إلى أكبر ديانة لا يعني بالضرورة تغييرا جذريا في موازين القوى السياسية أو الثقافية العالمية على المدى المتوسط.

وأضاف: "هناك بعض الأحاديث المبالغ فيها بشأن سيطرة المسلمين على أوروبا وما شابه ذلك؛ وهذا أمر لن يحدث في أي مستقبل منظور". وخلص إلى أن الأرقام لا تترجم بالضرورة إلى تحول هائل في النفوذ العالمي.