وقالت الوزارة، في بيان، إن الكشف الذي أنجزته بعثة أثرية مصرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار، يعود إلى أواخر العصر المتأخر والعصر البطلمي وبدايات العصر الروماني، فيما تشير الدراسات الأولية إلى أن معظم الدفنات ترجع إلى القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد.

وتضم الجبانة توابيت حجرية وفخارية وبقايا توابيت خشبية، إلى جانب مقابر مقببة مشيدة بالطوب اللبن، وأخرى استخدم الحجر الجيري في بنائها.

وأكد وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي أن الكشف يسهم في تسليط الضوء على جوانب جديدة من تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وتطور الممارسات الجنائزية عبر العصور.

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هشام الليثي أن الاكتشاف يعد الأول من نوعه في المنطقة من حيث عدد الدفنات والتوابيت التي عُثر عليها داخل فناء دفن مفتوح، مشيرا إلى وجود عناصر معمارية أخرى لا تزال مدفونة تحت الرمال.

وأضاف أن الدراسات الأولية ترجح تخصيص الجبانة لدفن أفراد من الطبقة المتوسطة، استنادا إلى طبيعة اللقى الأثرية والأثاث الجنائزي المصاحب للدفنات.

ألسنة ذهبية وتمائم نادرة

وكشفت أعمال الحفائر عن مجموعة من المقتنيات الأثرية، أبرزها ألسنة وشرائح ذهبية وقرط ودلاية ذهبية، إلى جانب جعارين وتمائم وعيون الأوجات، وأعداد كبيرة من تماثيل "الأوشابتي" المصنوعة من الفيانس، يحمل بعضها نقوشا هيروغليفية.

كما عثرت البعثة على بقايا توابيت فخارية تحمل ملامح بشرية، ودفنات تحتوي على آثار مواد التحنيط والراتنجات، فضلا عن بقايا الجص الملون والكارتوناج المستخدم في تجهيز المومياوات.

وشملت المكتشفات تماثيل للإلهة إيزيس أفروديت، وأخرى على هيئة أبي الهول والصقر حورس، بالإضافة إلى دفنتين لصقور عُثر عليهما بين التوابيت.

وأوضح رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار محمد عبد البديع أن المكتشفات تعكس استمرار المعتقدات والممارسات الجنائزية المرتبطة بالعقيدة المصرية القديمة، لا سيما عبادة أوزير وإيزيس وحتحور.

وتقع الجبانة ضمن المنطقة الأثرية لمدينة الطرانة القديمة، التي كانت عند المدخل الشرقي لوادي النطرون، المعروف تاريخيا باستخراج ملح النطرون المستخدم في عمليات التحنيط.

ومن المقرر أن تواصل البعثة أعمال الحفائر والتوثيق والدراسات العلمية، بهدف الكشف عن مزيد من أسرار الجبانة وطبيعة الحياة والمعتقدات الدينية لسكان المنطقة خلال تلك الحقبة التاريخية.