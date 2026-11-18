وجرى اللقاء المقتضب في قصر مالاكانانج الرئاسي، على هامش مباحثات ثنائية عقدها ترامب مع نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، الذي استقبله بمراسم رسمية وعسكرية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن سفير الفلبين لدى واشنطن، خوسيه مانويل روموالديز، أن ترامب التقى إيميلدا ماركوس، التي تربطه بها صداقة قديمة، دون الكشف عن تفاصيل المحادثات بينهما.

ووصل ترامب إلى مانيلا، الثلاثاء، للمشاركة في اجتماعات قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي تجمع قادة دول المنطقة مع شركائهم من آسيا والغرب.

وخلال مأدبة عشاء أقيمت على هامش القمة، أشاد ترامب بالرئيس الفلبيني ووالديه.

وتعد إيميلدا ماركوس من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في تاريخ الفلبين، واشتهرت بمجموعتها الضخمة من الأحذية، خلال فترة حكم زوجها الذي أطيح به عام 1986.