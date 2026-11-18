وبينما يتطلع التجار إلى حركة بيع تعوض حالة الركود النسبي التي شهدتها السوق مع تذبذب الأسعار، يعلق المشترون آمالا على عودة الذهب إلى الارتفاع خلال أسابيع، لتحقيق مكاسب من الشراء حاليا.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21، الذي يعد الأكثر تداولا في مصر حاليا، نحو 5900 جنيه، مع ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا، وفي ظل تحسن طفيف في سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال أحدث التعاملات.

وفي الوقت نفسه، سجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 6743 جنيها، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 6181 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5057 جنيها، وتداول الجنيه الذهب عند نحو 47 ألفا و200 جنيه.

حركة بيع وشراء

قال عضو رابطة جواهرجية مصر، المهندس أحمد حبيب، إن الأسواق تشهد حاليا حالة من الحراك بعد تراجع أسعار الذهب المحلية، إذ إن كثيرين يرون في التراجع فرصة مهمة للشراء.

وأوضح، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذا الحراك له هدفان: إما استغلال انخفاض الأسعار لشراء الذهب بغرض الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وإما شراء "شبكة" الزواج بالنسبة إلى الشباب.

وأضاف: "على مدى يومين، تشهد المحال المعروفة وغير المعروفة في مختلف المناطق احتفالات لشباب يشترون مصوغات ذهبية، مستغلين حالة التراجع في الأسعار المحلية، وهي احتفالات افتقدناها خلال الأشهر الأخيرة".

ولفت إلى أن المصوغات الذهبية الخفيفة تصدرت حركة الشراء، تلتها السبائك الذهبية منخفضة الوزن، إذ إن الطلب مرتفع جدا على السبائك التي تتراوح أوزانها بين نصف غرام وغرام واحد.

إضافة إلى ذلك، وفق حبيب، ساهمت التحذيرات الأخيرة من شراء الذهب أو الاستثمار فيه عبر المنصات الإلكترونية المنتشرة مؤخرا في إعادة المشترين إلى الأسواق، بعدما كان الإقبال متركزا على الإنترنت لفترة.

وفي الوقت نفسه، أكد عضو رابطة جواهرجية مصر أن الوقت الحالي مناسب للشراء، لا سيما أن الخبراء لا يرجحون حدوث مزيد من الانخفاض في الأسعار، لأن الذهب يتأثر بالأحداث العالمية التي ما تزال مضطربة.

وتوقع حبيب أن تؤدي الأعطال التي شهدتها البنوك الأميركية اليوم إلى تحريك أسعار الذهب العالمية، ومن ثم الأسعار المحلية، صعودا خلال اليومين المقبلين، نظرا إلى العلاقة العكسية الدائمة بين الدولار وسعر الأوقية.

وقت مناسب للشراء

من جانبه، قال عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، عمرو المغربي، إن تراجع أسعار الذهب في مصر يمثل فرصة لمن تتوفر لديهم سيولة مالية للشراء.

وأوضح أن من يبحثون عن الاستثمار في الذهب عليهم الانتباه إلى أن الربح يكون على المدى الطويل، وليس القصير، إذ إن النصيحة الأولى لهؤلاء هي الاحتفاظ بالمعدن الأصفر لمدة لا تقل عن 12 شهرا.

وتابع، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن أي محاولة للاستثمار على المدى القصير، خلال شهر أو شهرين فقط، قد تؤدي إلى خسائر مالية، لا سيما في ظل صعوبة التنبؤ بحركة الأسعار على المدى القصير.

وعن تراجع أسعار الذهب العالمية في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، قال إن هذا الوضع يعد استثنائيا، لأن الحرب خلقت أزمة نفط دفعت بعض الدول إلى بيع الذهب لتوفير الدولار لشراء احتياجاتها من الطاقة.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد ارتفعت بنحو 24 دولارا خلال تعاملات الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، في ظل تراجع مؤشر العملة الأميركية، الذي يرصد أداء الدولار أمام 6 عملات رئيسة.

وهبط المعدن الأصفر قرب أدنى مستوياته خلال عام، في ظل استمرار ضغوط الدولار وارتفاع التوقعات بزيادة أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال الشهر المقبل.