وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحافي بجنيف، إن اختبار اللقاحين المرشحين، اللذين طورا خصيصا لمواجهة هذا الفيروس، سيبدأ في أقرب وقت، وربما بحلول الأسبوع المقبل.

وحسب أرقام منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 11,376 إصابة و5,568 حالة وفاة جراء تفشي إيبولا في البلاد.

وأشار تيدروس إلى أن 400 إلى 500 حالة إصابة جديدة لا تزال تسجل أسبوعيا، وأن ثلثي الوفيات المؤكدة تحدث خارج مراكز العلاج.

وأوضحت المنظمة أن الكونغو الديمقراطية أعلنت رسميا عن تفشي المرض في 15 مايو الماضي، مشيرة إلى أن الوباء الحالي نجم عن سلالة "بونديبوغيو" التي لا يتوافر لها أي لقاح أو علاج معتمد حتى الآن.