وحسمت الشركة الجدل بشأن إمكانية تراجعها عن قرار الإقالة؛ إذ نقلت وكالة "بلومبرغ" عن رئيس مجلس إدارة "إنفيديا"، هارفي جونز، تأكيده القاطع بأن الشركة لا تنوي بأي شكل من الأشكال إعادة جينسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي مستقبلاً.

وفي خضم الأزمة، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن "إنفيديا" تجاوزت التوقعات في أول تقرير أرباح لها بعد إقالة جينسن هوانغ.

فقد ظهرت النتائج الفصلية لعملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، الثلاثاء، وسط فضيحة هزت الشركة وأطاحت برئيسها التنفيذي الشهير وأثارت اضطراب الأسواق العالمية.

وحققت إنفيديا رقما قياسيا آخر في المبيعات، إذ بلغت إيراداتها 115.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.3% عن توقعات المحللين التي بلغت 108.9 مليار دولار، وفقا لاستطلاع أجرته شركة فاكت سيت.

كما ارتفع صافي الدخل إلى 65.3 مليار دولار، متجاوزا بذلك توقعات المحللين أيضا.

وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 2% في التداولات المسائية.

جاء رحيل هوانغ بعد الكشف عن إقامته علاقات خارج نطاق الزواج، مع سيدة يُشتبه في كونها جاسوسة لصالح الصين، مما أثار مخاوف أمنية وتنظيمية واسعة.

ولم تتضح بعد كافة تفاصيل التحقيق الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات، إلا أن المصادر أشارت إلى أنه يركز على ما إذا كانت الإفصاحات الرسمية لشركة "إنفيديا" قد انطوت على تضليل للمستثمرين بشأن هذه التطورات.

وتُفاقم هذه الخطوة الرقابية من الضغوط التي تتعرض لها الشركة في الأسواق المالية؛ فقد هوت أسهم "إنفيديا" بأكثر من 10% منذ الإعلان عن إقالة هوانغ واستقالته، وسط تذبذب مستمر في تداولات السهم.