وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لحماية أكثر من 175 نوعا من هذا النحل الموجود في بيرو، والذي يؤدي دورا أساسيا في تلقيح النباتات والحفاظ على التوازن البيئي لغابات الأمازون، وسط تهديدات متزايدة ناجمة عن إزالة الغابات والمبيدات الحشرية والتغير المناخي.

وجاء إقرار "إعلان حقوق نحل الأمازون عديم اللسع" بعد حملة استمرت سنوات، شاركت فيها منظمات بيئية ومدافعون عن حماية الطبيعة ومجموعات من السكان الأصليين، سعوا إلى توفير حماية قانونية لهذه الحشرات الصغيرة، وفق شبكة سي إن إن الأميريكة.

وقادت روزا فاسكيز إسبينوزا، عالمة الأحياء الكيميائية والكاتبة ومؤسسة المنظمة البيئية غير الربحية "أمازون ريسيرتش إنترناسيونال"، جهود إعداد التشريع بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، مستندة إلى أبحاث بدأتها عام 2020 بشأن أنواع النحل عديم اللسع.

وقالت إسبينوزا إن فريقها اكتشف عند بدء المشروع أن النحل عديم اللسع لم يكن يحظى بأي اعتراف في القوانين البيروفية، رغم أنه من الأنواع المحلية الأصلية في البلاد.

وأضافت: "للنحل عديم اللسع الحق في الحياة، وفي الوصول إلى نباتات سليمة خالية من الملوثات والمبيدات الحشرية والأنواع الدخيلة".

وتابعت أن هذه الحشرات لا تستطيع الدفاع عن نفسها أمام المحاكم أو مواجهة التهديدات التي تتعرض لها، لكنها شددت على قدرة البشر على منحها صوتا، قائلة: "يمكننا أن نمنح صوتا لمن لا صوت لهم".

وبموجب هذه الخطوة، ستتمكن منظمات مثل المنظمة التي أسستها إسبينوزا، إلى جانب قادة السكان الأصليين من شعب أشانينكا، من إثارة الانتهاكات المتعلقة بحقوق النحل أمام المحاكم البيروفية.

ورغم إقرار الحقوق القانونية، لا تزال هناك حاجة إلى وضع آليات واضحة لضمان تطبيقها على أرض الواقع.

وعلى الرغم من تسميته بالنحل عديم اللسع، فإن هذه الحشرات تمتلك بالفعل آلة لسع، لكنها متقلصة أو غير فعالة، ولا تستطيع استخدامها للدفاع عن نفسها. وتلجأ بعض الأنواع بدلا من ذلك إلى إصدار طنين مرتفع والعض لحماية أعشاشها، التي توجد عادة داخل جذوع الأشجار المجوفة أو في الأرض أو في شقوق وتجاويف مختلفة، بما في ذلك المنشآت التي صنعها الإنسان.

يأتي الاعتراف بحقوق النحل في سياق حركة دولية متنامية تسعى إلى منح الطبيعة والنظم البيئية حماية قانونية، بعدما شهدت السنوات الأخيرة خطوات مماثلة، بينها حملة ناجحة عام 2022 لمنح النظام البيئي لبحيرة مار مينور في إسبانيا شخصية قانونية، والاعتراف بحقوق نهر مارانيون في بيرو عام 2024.