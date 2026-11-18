وفي هذا السياق، بدأ جهاز حماية المستهلك تشديد العقوبات على التجار الذين يحجبون أسعار منتجاتهم، سواء في المعاملات التجارية المباشرة في الأسواق، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال منصات البيع الرقمية.

وفيما تلوح الأجهزة الرقابية بغرامات قد تصل إلى 500 ألف جنيه على أي تاجر يخفي سعر منتجاته، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني أن الامتناع عن الإعلان عنها بشكل واضح ومباشر مخالفة قانونية صريحة.

وأكد أن من مظاهر هذا الامتناع الاكتفاء بعبارة "السعر على الخاص" لدفع المستهلكين إلى التواصل بشكل فردي، وهو أمر يستوجب المساءلة القانونية ويعرض صاحبه للغرامة.

إعلان الأسعار ليس خيارا

قال السجيني إن إعلان أسعار المنتجات يعد التزاما قانونيا على البائع، يكفل للمستهلك حقه في المقارنة والمفاضلة بين المنتجات والعروض عليها، وليس خيارا متروكا لتقدير البائع.

وأضاف أن من حق المستهلك اتخاذ قرار الشراء الواعي من دون أي محاولة لاستدراجه من البائع، وهو ما يحدث عند إصرار صاحب المنتج على عدم الإفصاح عن السعر علنا.

لذلك، وفق المسؤول المصري، فرض جهاز حماية المستهلك غرامات مالية مشددة على البائعين المخالفين، قد تصل إلى 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل المخالفة، أيهما أكبر.

كما أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الحملات الرقابية التي ينفذها مسؤولوه ستتواصل لرصد أي تجاوز، سواء على مواقع الإنترنت ومنصات البيع الرقمية، أو داخل المحال التجارية.

ولفت إبراهيم السجيني إلى أن جهاز حماية المستهلك يعد مقترحا لتنظيم إظهار السعر النهائي للبيع على المنتجات، لتمكين المشترين من المقارنة بين البدائل المتاحة أمامهم بشكل واضح ومن دون تجهيل.

وتابع: "نسعى إلى دعم مبدأ الشفافية السعرية عبر إظهار سعر البيع النهائي للمستهلك على السلعة منذ خروجها من المصنع، وهو ما يمنع التجار، في مرحلة البيع اللاحقة، من إخفاء السعر بشكل عمدي".

ومن المقرر أن يراعي المقترح الجديد عوامل عديدة، من بينها طبيعة السلعة وتكلفة إنتاجها ونقلها وتوزيعها، بالإضافة إلى الرسوم والضرائب المفروضة عليها، بحيث يحقق التوازن بين دعم الصانع والتاجر وحق المستهلك.

دور مهم للذكاء الاصطناعي

كشف مصدر في مجلس الوزراء المصري عن دعم الحكومة لجهود جهاز حماية المستهلك، التي تستهدف القضاء على ظاهرة "السعر على الخاص"، بما يكفل تحقيق مبدأ العدالة والشفافية والتنافس بين السلع.

ولفت، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى دعم مسعى الجهاز لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل شكاوى المستهلكين، ونتائج حملات الرقابة، والمحاضر المحررة ضد التجار، والأسعار، وإعلانات المتاجر الإلكترونية.

وأكد أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح بابا جديدا للتصدي لمحاولات أعداد كبيرة من التجار، سواء في المحال التجارية أو على الإنترنت، إخفاء الأسعار بهدف كبت المنافسة وحرمان المشتري من حقه في المقارنة.

وفي الوقت نفسه، وفق المصدر، تتماشى هذه الجهود مع مساعي الدولة المصرية للسيطرة على الأسعار ومنع محاولات التلاعب بها أو رفعها بشكل غير مبرر، لأن العلم بالأسعار يعزز المنافسة ويحقق الاستقرار في السوق.

ومن شأن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات جهاز حماية المستهلك أن يدعم رصد المخالفات وأنماطها، إلى جانب تحديد أكثر المناطق والقطاعات خطورة، بما يوجه الحملات بدقة نحو مراكز المخالفات.