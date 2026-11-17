وتقام مراسم التكريم في قاعة التماثيل الوطنية بمبنى الكابيتول في واشنطن، في الساعة الثالثة من عصر الأربعاء 18 نوفمبر بالتوقيت المحلي، بحضور أفراد من أسرة الرئيس الراحل وشخصيات سياسية أميركية، وفقا للدعوة التي وجهها الكونغرس إلى العائلة.

ومن المقرر أن يشارك في المراسم النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وابن شقيق الرئيس الراحل، الذي غادر القاهرة متوجها إلى الولايات المتحدة لتمثيل الأسرة.

قانون وقعه ترامب قبل 8 سنوات

لا يمثل التكريم المرتقب قرارا جديدا من الإدارة الأميركية الحالية، إذ تعود جذوره إلى قانون أقره الكونغرس عام 2018، بالتزامن مع الاحتفال بمئوية ميلاد السادات والذكرى الأربعين لاتفاقيات كامب ديفيد.

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر من العام نفسه، ليوقعه ترامب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وحمل التشريع اسم "قانون الاحتفال بمئوية أنور السادات"، ونص على منحه الميدالية الذهبية للكونغرس بعد وفاته، تقديرا لإسهاماته في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وحدد القانون ترتيبات منح الميدالية، بما يشمل تصميمها وسكها بواسطة وزارة الخزانة الأميركية، وتقديمها خلال مراسم يحضرها ممثل عن الحكومة المصرية وأحد أفراد أسرة السادات.

وبعد وفاة زوجته جيهان السادات عام 2021، ينص القانون على تسليم الميدالية إلى أقرب أقاربها.

وكانت دار سك العملة الأميركية قد كشفت عن تصميم الميدالية في سبتمبر 2019، ويحمل وجهها صورة للسادات، بينما يظهر على الوجه الآخر النصب التذكاري للجندي المجهول وضريح الرئيس الراحل.

ورغم مرور نحو ثماني سنوات على إقرار القانون، لم يتضح سبب تأخر مراسم التسليم حتى نوفمبر 2026.

لماذا يكرم الكونغرس السادات؟

يرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءا من زيارته القدس عام 1977، مرورا باتفاقيات كامب ديفيد في سبتمبر 1978، وصولا إلى توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في مارس 1979.

وكان السادات قد حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1978، مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيغن، تقديرا لجهودهما في التوصل إلى اتفاقيات كامب ديفيد.

وتشير حيثيات القانون الأميركي إلى أهمية تلك الاتفاقيات في إنهاء حالة الحرب بين ، وإرساء أساس للعلاقات بين البلدين، إلى جانب دورها في المصالح الاستراتيجية الأميركية في المنطقة.

كما يستحضر القانون اغتيال السادات في 6 أكتوبر 1981، خلال عرض عسكري في القاهرة، بعد نحو عامين ونصف العام من توقيع معاهدة السلام.

أسرة السادات تعلق

وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال عفت السادات إن تكريم الرئيس الراحل من جانب الكونغرس الأميركي يمثل "لحظة تاريخية ومصدر فخر واعتزاز لكل المصريين"، معتبرا أن هذا التقدير لا يخص عائلة السادات وحدها، وإنما يعكس الاعتراف بدوره في تغيير مسار الأحداث في الشرق الأوسط.

وأضاف أن السادات "لم يكن فقط قائدا اتخذ قرارا سياسيا بالسلام، بل كان رجل دولة صاحب رؤية استراتيجية بعيدة المدى"، مشيرا إلى أنه أدرك أهمية الانتقال من المواجهة العسكرية إلى بناء مستقبل أكثر استقرارا.

واعتبر عفت السادات أن "تجربة الرئيس الراحل، من حرب أكتوبر 1973 إلى مبادرة السلام، تعكس قدرته على الجمع بين القرار العسكري والتحرك السياسي، وتحويل نتائج الحرب إلى مكاسب دبلوماسية".

ويأتي التكريم بعد أكثر من أربعة عقود على رحيل السادات، في وقت لا تزال فيه معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية قائمة، رغم التحولات السياسية والصراعات التي شهدتها المنطقة منذ توقيعها.