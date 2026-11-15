وأظهرت تسجيلات كاميرا مراقبة السجناء وهم يقفزون فوق سور المنشأة، التابعة لمجمع كورادو العقابي بولاية بيرنامبوكو، بالقرب من نقطة حراسة للشرطة العسكرية، وفق شبكة "إس بي تي" البرازيلية.

وقفز سجينان أولا وتابعا سيرهما في الشارع، قبل أن يلحق بهما الثالث بعد نحو دقيقة، بعدما ألقى كيسا خارج السور. وأظهرت اللقطات سقوطه أرضا، قبل أن ينهض ويلتقط الكيس ويواصل الفرار.

وأكدت إدارة السجون وإعادة التأهيل في الولاية إعادة القبض على أحد الفارين بالقرب من المنشأة، مشيرة إلى تحديد هوية السجينين الآخرين واستمرار عمليات البحث عنهما بمشاركة قوات الأمن وجهاز استخبارات شرطة السجون.