ويبلغ روساس حاليا (61 عاما)، وقد تلقى تدريبه في فنون الطهي بمدينة نيويورك، قبل أن يقضي معظم سنوات الثلاثينيات من عمره في أوروبا، حيث عمل طاهيا في بعض أفضل المطاعم العالمية.

ورغم النجاح الذي حققه، يقول روساس إن حياته الشخصية كانت تتدهور تدريجيا، وإن إدمانه الشديد على الهيروين تسبب في النهاية بخسارته كل شيء.

ومع انهيار مسيرته المهنية وانعدام الخيارات أمامه، قرر العودة إلى بلده كولومبيا، بعدما أصبح مفلسا ويعاني إدمانا مستمرا على المخدرات.

وانتقل روساس إلى حي "إل برونكس"، وهو حي فقير اشتهر بانعدام القانون في قلب العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وكان الحي آنذاك أحد أخطر أسواق المخدرات المفتوحة في البلاد، إذ سيطر عليه تجار المخدرات والقتلة المأجورون والتنظيمات الإجرامية المدججة بالسلاح.

وعندما عرضت عليه عصابة "سايايينيس" سيئة السمعة، العمل طاهيا في مأدبة عشاء مقابل حصوله على الهيروين ومخدر الكراك، لم يستطع رفض العرض، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان حي "إل برونكس" مبنيا فوق شبكة معقدة من الأنفاق السرية والممرات الضيقة المتصلة بمبان متهالكة، تستخدمها الجماعات الإجرامية لتنفيذ أنشطتها.

وأبلغ أفراد العصابة روساس بأن مأدبة العشاء ستقام تحت الأرض، وأن عددا من كبار قادة العصابات سيكونون بين المدعوين.

ويتذكر روساس تلك اللحظات قائلا: "كانت لديهم أدوات مائدة فضية، وأنواع جيدة من المشروبات الكحولية. وقالوا إنهم سيستضيفون ضيوفا من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف: "قلت لهم إنني سأعد لهم أي شيء يريدونه، فأخبروني بأنهم سيدفعون لي مقابل ذلك بالهيروين. وقد وفروا لي كل ما أحتاج إليه".

لكن ما لم يدركه روساس آنذاك هو أنه بمجرد نزوله إلى النفق، سيصبح أسيرا لدى العصابة، وسيجبر على تحمل تجارب وصفها بأنها شديدة الوحشية والشر.

طقوس غريبة وتهديد بالقتل

روى روساس تفاصيل دخوله إلى النفق قائلا: "نزلت إلى النفق، وكانت هناك امرأة على يساري. كانت تحمل دجاجة ميتة، ومسحت دماءها على جسدي، ثم ألقت علي بعض القواقع".

وبحسب روساس فقد أخبره أحد عناصر العصابة بأن عليه المشاركة في طقس شيطاني، وأنهم سيقتلونه إذا رفض.

وفي مقابلة مع "ديلي ميل" قال روساس: "أجبروني على حمل كيس بلاستيكي مليء باللحم كانوا قد أحضروه معهم إلى الأسفل، ووضعه على مائدة العشاء. أمسكت بالكيس وفتحته، ثم أمروني بتقديم محتوياته على طبق ذهبي".

لكن عندما بدأ إخراج اللحم من الكيس، شعر روساس بالغثيان بعدما أدرك، بحسب روايته، طبيعة ما كان يحمله.

وتابع قائلا: "كانت بقايا بشرية. وقالوا لي: إما أن تطهوها أو نأكلك".

وتحدث روساس عن ردة فعله عندما اكتشف محتويات الكيس، قائلا: "استدرت وقلت للرجل: يا أخي، هل أنت مجنون؟ كيف تتوقع مني أن أطهو هذا؟. أمسك الرجل بي ووجه مسدسه نحو رأسي، وقال: إما أن تطهوه، أو سنأكلك أنت".

ووفقا لروساس فإنه أدرك في تلك اللحظة أنه لم يعد يمتلك أي خيار، مضيفا: "شعرت بأنني على وشك التقيؤ. كل ما أتذكره هو أنني وضعت السكين في ذلك الجسد المقطع، وبدأت تجهيزه لإعداد اليخنة".

ووصف روساس معاناته مع العصابة قائلا: "أجبروني على تناول قطعة من اللحم. وخلال السنوات الثلاث التالية، لم أتناول سوى اللحوم البشرية".

طقوس يومية واتهامات بالاتجار بالأعضاء

أكد روساس أن الطقوس كانت تقام يوميا داخل الأنفاق، مضيفا: "كانوا يطلبون مني أحيانا استخراج كلية أحد الأشخاص مقابل إعطائي مخدر الكراك".

وأشار روساس إلى أن رجالا يرتدون المعاطف كانوا يصلون كل بضعة أيام حاملين حقائب كبيرة، ثم يأخذون معهم الأعضاء التي يقول إنه أجبر على استخراجها من الجثث البشرية.

وبحسب شهادته، لم يكن تناول اللحوم البشرية مقتصرا على الضيوف، بل كان يشمل الأشخاص الموجودين داخل الأنفاق.

وزعم روساس أن المشاركين في هذه الطقوس كانوا ينتمون إلى جماعات مسلحة مختلفة.

محاولة انتحار تنهي سنوات الأسر

بعد أكثر من ألف يوم من الاحتجاز، قال روساس إنه وصل إلى مرحلة من اليأس جعلته يعتقد أن إنهاء حياته هو السبيل الوحيد للهروب من معاناته، وحاول الانتحار باستخدام زجاجة مكسورة.

واسترسل روساس قائلا: "بينما كنت أنزف، سمعت أشخاصا يتحدثون عن تجهيز حوض مليء بالحمض لوضعي فيه، لكن أحد أفراد عصابة سايايينيس أمسك بي، وأخرجني من النفق، ثم ألقى بي في الشارع".

ولا يعرف روساس حتى اليوم لماذا قرر ذلك الرجل إنقاذه، لكن خروجه من الأنفاق لم يكن نهاية معاناته، إذ كان مصابا بجروح خطيرة، وعندما عثرت عليه الشرطة، نقل على وجه السرعة إلى المستشفى.

حياة جديدة ومركز لعلاج الإدمان

مرت 11 سنة منذ انتهاء التجربة التي وصفها روساس بأنها جحيم عاشه على الأرض، ويؤكد أنه امتنع عن تعاطي المخدرات طوال هذه المدة.

ويعيش روساس حاليا في مدينة بوكارامانغا، الواقعة وسط كولومبيا، حيث افتتح مركزا لإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون الإدمان.

ويقول إن تجربته القاسية دفعته إلى تكريس حياته لمساعدة الآخرين على التخلص من الإدمان، بعدما تمكن هو نفسه من تجاوز سنوات طويلة من المعاناة.

نهاية العصابة الخطيرة

بعد فترة وجيزة من هروب روساس من حي "إل برونكس"، نفذت الشرطة الكولومبية عملية أمنية واسعة لتفكيك المنطقة التي اشتهرت بسيطرة الجماعات الإجرامية عليها.

وفي عام 2016، شارك أكثر من 2500 شرطي وجندي مدججين بالسلاح في العملية.

وأسفرت الحملة عن إخراج أكثر من ألف شخص من المشردين ومدمني المخدرات من المنطقة، إلى جانب إنقاذ نحو 130 قاصرا، كان يشتبه في استغلال كثير منهم في الدعارة.

وأكدت القوات الخاصة آنذاك تنفيذ عشرات الاعتقالات، وضبط كميات كبيرة من الكوكايين والماريغوانا ومخدر الكراك.

كما اكتشفت السلطات نفقا سريا يبلغ طوله 100 متر، يمتد أسفل مبنى كان يشغله أشخاص بصورة غير قانونية.

وذكرت السلطات أن العصابات كانت تستخدم هذا النفق لتهريب المخدرات والأسلحة وضحايا الاختطاف من الحي وإليه.