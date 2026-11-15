وحددت الشرطة هوية الزوجين، وهما فالتريشيا غاريت، (53 عاما) وزوجها سيدريك غاريت (40 عاما).

وقال أندريه مور، شقيق الضحية فالتريشيا، إنه لا يزال عاجزا عن استيعاب وفاة شقيقته.

وأضاف مور: "لا توجد كلمات يمكنني قولها للتعبير عن حجم خسارتي لشقيقتي"، حسبما نقل موقع محطة WLBT 3 التلفزيونية الأميركية المحلية.

اعتراف بالقتل عبر بث مباشر على فيسبوك

أوضح مور أنه تلقى اتصالا هاتفيا صادما في وقت مبكر من صباح الجمعة، أبلغه خلاله أحد أصدقائه بوجود بث مباشر على فيسبوك ظهر فيه سيدريك غاريت، زوج شقيقته.

وأوضح مور: "تلقيت اتصالا هاتفيا من صديقي يخبرني بأن زوج شقيقتي ظهر على الإنترنت وهو يقول إنه قتلها".

وبحسب الشرطة، تلقت السلطات بلاغا قرابة الساعة التاسعة صباحا، فتوجه عناصرها إلى المنطقة الواقعة خلف دار رعاية المسنين في فيكسبيرغ، لإجراء فحص للاطمئنان على السلامة، بعد ورود معلومات تفيد بأن سيدريك كان داخل سيارة وبحوزته سلاح ناري.

وبحسب قائد شرطة فيكسبيرغ، لاري بيرنز، فإن عناصر الشرطة حاولوا التفاوض مع سيدريك وإقناعه بإلقاء سلاحه وتسليم نفسه.

وتابع بيرنز قائلا: "أعتقد أننا تحدثنا معه لأكثر من 20 دقيقة، وبدا أن الأمور تتجه نحو استسلامه. لكن فجأة، أمسك بالسلاح وأنهى حياته".

وبعد ذلك، أكد عناصر الشرطة العثور على فالتريشيا متوفاة داخل السيارة.

ويرجح المحققون أن سيدريك قتل زوجته قبل أن ينتحر.

وكشف قائد الشرطة أن الزوجين كان لديهما سجل موثق من حوادث العنف الأسري، حيث قال: "أعلم أننا اعتقلنا الزوج عامي 2017 و2018 بتهم تتعلق بالعنف الأسري. وفي عام 2026، وتحديدا قبل شهرين فقط، جرى تقديم بلاغ آخر يتعلق بالعنف الأسري".

وأكد شقيق الضحية أنها كانت تحاول تجاوز علاقتها بزوجها والمضي قدما في حياتها، مضيفا: "بحسب ما فهمته، كانت تحاول الابتعاد عنه ومواصلة حياتها. لقد تركته، وكان الاثنان قد انفصلا بالفعل".