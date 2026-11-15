ويظهر جنسن (63 عاما) في الصورة وهو يضع يده على خصر أليس، بينما كان الاثنان يتبادلان الابتسامات والنظرات خلال فعالية أقيمت في تايوان بيونيو 2024.

وجاء ظهور الصورة بعد تقارير أفادت بأن الملياردير الأميركي استقال هذا الأسبوع من منصبه في شركة صناعة الرقائق الإلكترونية، على خلفية مزاعم بشأن إقامته علاقات عاطفية سرية خارج إطار الزواج.

ويشتبه بأن أليس (49 عاما) والتي تحمل اسم العائلة نفسه دون وجود صلة قرابة بينها وبين الرئيس التنفيذي السابق لـ"إنفيديا"، تعمل جاسوسة لصالح الصين، وفقا لمعلومات منسوبة إلى الاستخبارات الأميركية.

صورة من تايوان تكشف تفاصيل العلاقة المزعومة

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الصورة التي كشف عنها لجنسن وأليس وهما يتبادلان الابتسامات الودية ويتعانقان، جاءت عقب خطاب ألقاه رئيس "إنفيديا" آنذاك خلال معرض التكنولوجيا "كومبيوتكس" في تايوان.

وبدا أن أليس كانت تهنئ هوانغ بحماس بعد انتهاء كلمته، بينما وضع هو يده اليسرى على الجزء السفلي من خصرها.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد كان زوج أليس نفسه هو من قدمها إلى جنسن، إذ التقى الاثنان للمرة الأولى في ديسمبر 2023.

ويعتقد أن العلاقة العاطفية المزعومة بينهما بدأت خلال عام 2024.

اتهامات بعلاقات مع موظفات في "إنفيديا"

ظهرت في وقت سابق من هذا الأسبوع تقارير تزعم أن جنسن أقام علاقة عاطفية مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس شركة "إنفيديا" لشؤون الرعاية الصحية.

وبعد ساعات فقط، ظهر تقرير آخر يدعي أن جنسن كانت تربطه علاقة سرية بموظفة إضافية في الشركة العملاقة المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات.

وبحسب التقرير، أدت الفضيحة المتصاعدة وما أعقبها من تداعيات إلى خسارة شركة "إنفيديا" نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد.

تحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي

من المقرر أن يمثل جنسن أمام الكونغرس الأميركي للإجابة عن أسئلة تتعلق بالأمن القومي وعلاقته بأليس.

وزعم تقرير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، فتح تحقيقا بشأنه.

وفي الوقت نفسه، تعرض البيت الأبيض لانتقادات بسبب ما وصفه التقرير بأنه تقصير في تقييم المعلومات المتعلقة باحتمال ارتباط جنسن عاطفيا بامرأة يشتبه في عملها لصالح الاستخبارات الصينية.

وطبقا للتقرير، كانت الإدارة الأميركية قد تلقت إحاطة بشأن هذه المعلومات قبل أشهر من ظهور القضية إلى العلن، لكنها لم تجر تقييما كافيا للمخاطر المحتملة.

إيلون ماسك يحذر من خسارة صفقات مهمة

دخل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، على خط الجدل، محذرا من أن شركة "إنفيديا" قد تخسر صفقات حيوية مرتبطة بسلاسل التوريد في حال غياب جنسن عن قيادتها.

واعتبر ماسك أن جنسن كان يؤدي دورا أساسيا في التفاوض بشأن تلك الاتفاقيات وضمان تنفيذها.

وكتب ماسك في منشور على منصة "إكس": "من دون جنسن، ستضيع على الأقل بعض تلك الصفقات المهمة".

وأضاف: "إذا أعطاني جنسن كلمته بشأن تسليم أجهزة الكمبيوتر، أو طلبت منه تسريع توفير مكونات معينة، فقد كان يفي بوعده دائما".