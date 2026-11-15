وأحالت شرطة مقاطعة أوساكا، كينتارو كاناو، والد الطفلة، إيرينا ووالدتها ريو عاما إلى النيابة العامة في نفس اليوم، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء الأحد.

وألقت الشرطة القبض على كاناو الجمعة بسبب ما يزعم عن قتل إيرينا.

وألقت القبض على ريو في نفس اليوم للاشتباه في فشلها في اتخاذ إجراءات مناسبة، بصفتها وصية على إيرينا، مثل إبلاغ السلطات عن الاشتباه في ممارسة كاناو العنف ضد الطفلة، مما أدى إلى وفاتها.

وتبين أيضا أن والدة الطفلة أبلغت الشرطة، خلال استجواب طوعي، قبل القبض عليها بأنها شاهدت زوجها يمارس العنف ضد إيرينا عدة مرات، طبقا للمصادر.

وتحقق الشرطة في احتمال أن يكون كاناي أساء معاملة ايرينا مرارا وأن ريو تركت الوضع بدون تدخل لفترة طويلة.