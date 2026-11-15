ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مسؤول محلي أن الحادث وقع مساء السبت على الطريق الرابط بين مدينتي أبدانان ودهلران غربي البلاد.

وأوضحت السلطات أن الحصيلة الأولية بلغت 12 قتيلا و16 مصابا، مرجحة ارتفاع عدد الضحايا، فيما لم تتضح بعد أسباب الحادث.

وتشهد إيران معدلات مرتفعة من حوادث الطرق، تُعزى إلى تقادم المركبات والقيادة المتهورة، فضلا عن تردي حالة بعض الطرق.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، أودت حوادث المرور بحياة نحو 20 ألف شخص في إيران خلال الفترة الممتدة من مارس 2025 إلى مارس 2026.

وفي يوليو 2025، لقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 20 آخرين إثر انقلاب حافلة جنوبي البلاد.

كما شهد أغسطس 2024 مقتل 28 زائرا باكستانيا كانوا في طريقهم إلى العراق، إثر حادث تعرضت له حافلتهم وسط إيران.