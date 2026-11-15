ووفقا لموقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا، تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين اختيار لقطات من مقاطع الفيديو الطويلة، وإضافة تعديلات عليها، ثم مشاركتها دون الحاجة إلى مغادرة المنصة أو استخدام تطبيقات تحرير خارجية.

وتحمل المقاطع المقتطعة علامة "مقتطع من"، يمكن للمشاهدين النقر عليها للانتقال إلى الفيديو الأصلي، مما يتيح التعرف على صانع المحتوى ومشاهدة المزيد من أعماله.

وقالت المنصة في منشور أعلنت فيه الميزة: "اقتطع اللحظة المفضلة لديك من أي فيديو، أضف لمستك ثم انشرها دون أن تخرج من إكس".

فرصة جديدة لتحقيق الأرباح

وأوضحت "إكس" أن صناع الفيديوهات الأصلية والمستخدمين الذين يقتطعون منها مقاطع قصيرة يمكنهم تحقيق عوائد مالية من المشاهدات، عبر برنامج "مكافآت المحتوى الأصلي".

لكن الاستفادة من البرنامج تقتصر على صناع المحتوى المؤهلين، إذ تُحدد المكافآت وفقا لمستويات تفاعل الجمهور مع المقاطع المنشورة.

وتأتي الخطوة ضمن جهود المنصة لتوسيع أدوات صناعة المحتوى، وتشجيع المستخدمين على إنتاج مقاطع فيديو قصيرة قادرة على جذب المشاهدات وزيادة التفاعل، في ظل المنافسة المتصاعدة بين منصات التواصل الاجتماعي على استقطاب صناع المحتوى والمعلنين.