وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا، بدأت الشركة طرح الميزة، الجمعة، ضمن مجموعة محدودة من الأعمال، أبرزها فيلم "Being Heumann"، الذي يتناول حياة الناشطة في مجال حقوق ذوي الإعاقة جودي هيومان.

وتشمل الميزة أيضا فيلم سباقات السيارات "F1"، الذي ستتوفر له ترجمة بلغة الإشارة الأميركية والبريطانية، على أن تمتد إلى أعمال أخرى خلال العام الجاري، بينها فيلما "Way of the Warrior Kid" و"Greyhound".

وتتميز الخاصية الجديدة بإمكانية تفعيل لغة الإشارة أو إيقافها مباشرة أثناء مشاهدة الفيلم، على غرار الترجمة النصية، دون الحاجة إلى تشغيل نسخة منفصلة من العمل.

وعند تفعيل الميزة، يظهر مترجم لغة الإشارة في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة، لنقل الحوارات المنطوقة إلى إشارات يفهمها المشاهدون الصم.

وأوضحت أبل أنها تعاونت مع متخصصين في الإخراج الفني للغة الإشارة، لضمان توافق أسلوب المترجم مع طبيعة كل فيلم وأجوائه.

وأكدت الشركة أنها لا تعتمد على مترجمين افتراضيين مولدين بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذا الخيار لا يتوافق مع الاحتياجات التي عبر عنها مجتمع الصم.

وتتيح الميزة الجديدة للمشاهدين اختيار لغة الإشارة ضمن إعدادات الفيلم نفسه، بما يوفر تجربة مشاهدة أكثر مرونة دون تغيير المحتوى الأصلي.