وشهد حفل الختام، السبت، تتويج الأردني علي عليان بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسرحية "جزيرة وسطية" للمخرج كرم الزواهرة، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى التونسية أماني بلعج عن دورها في مسرحية "نصف ليلى" لمسرح خورفكان للفنون.

وفي فئة النصوص، فاز يحيى بشتاوي ورشا المليفي بجائزة أفضل نص مسرحي عن "في انتظار الخلاص" من الأردن، ونال يوسف مشربش جائزة أفضل تأليف موسيقي عن مسرحية "كما لا تعاش" من الأردن.

أما جائزة أفضل سينوغرافيا، فكانت من نصيب مسرحية "مأتم السيد الوالد" من العراق، في حين حصد أسامة العروسي من المغرب جائزة أفضل إخراج عن مسرحية "40 درجة".

وشمل برنامج مهرجان الأردن المسرحي، الذي نظمته مديرية المسرح والفنون البصرية في وزارة الثقافة، في الفترة من 6 إلى 14 نوفمبر، مشاركة 10 عروض مسرحية تمثل الأردن وتونس والإمارات والسعودية ولبنان والمغرب والعراق.