ووفقا لمكتب الشرطة مقاطعة ليكسينغتون، وقع الحادث السبت في "معبد جاميل"، حيث كانت جمعية هواة جمع الأسلحة في ساوث كارولينا تنظم معرضا للأسلحة النارية والسكاكين.

وأوضح المكتب أن الزائر أطلق النار على النائب الذي كان يؤمن الحدث، فرد الأخير بإطلاق النار مما أدى إلى مقتل المهاجم في مكان الحادث.

ونقل مسؤل الشرطة المصاب، إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية، وحالته الصحية مستقرة وفقا للبيان.

ولم يكشف المكتب عن هوية المشتبه به أو دوافعه، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مكتب التحقيقات في ساوث كارولينا، تولى التحقيق في الحادث وفقا للإجراءات المعتادة.

وقالت السلطات إنه لا يوجد خطر مستمر على الجمهور، لكنها نصحت السائقين في محيط شارع "جاميل" وشارع "سانت أندروز" بتوقع تأخيرات واختيار طرق بديلة بسبب استمرار نشاط مسرح الحادث.

يشار إلى أن قواعد معرض الأسلحة المنشورة على موقعه الإلكتروني، تحظر الأسلحة المحشوة بالذخيرة باستثناء أفراد الشرطة أثناء الخدمة، وتشترط تأمين جميع الأسلحة المعروضة.