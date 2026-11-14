وبحسب تقارير، بدأ مراهقون مؤخرا، معظمهم من الذكور، بتناول دواء يُعرف باسم "إردافيتينيب"، ويُستخدم في علاج نوع محدد من سرطان المثانة.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المراهقين يشترون الدواء أملا في زيادة طولهم، بعدما اطلعوا على منشورات عبر الإنترنت تزعم أنه قادر على تحفيز نمو العظام وزيادة القامة.

لكن الأطباء حذروا بشدة من استخدام هذا العلاج خارج نطاقه الطبي، مؤكدين أنه قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستمر مدى الحياة، فضلا عن عدم وجود دليل قاطع على أنه يزيد طول المراهقين بالفعل.

وقالت الدكتورة ستيفاني ويدمر، طبيبة طب الطوارئ في مدينة نيويورك، في تصريحات لموقع "فوكس نيوز": "من المقلق للغاية أن يجرب المراهقون أدوية قوية مخصصة لعلاج السرطان في محاولة لزيادة طول قامتهم".

وأضافت: "طُورت هذه الأدوية لعلاج حالات طبية خطيرة، وليس لتحسين المظهر الجسدي. وتناولها دون وجود ضرورة طبية حقيقية أو إشراف طبي قد يؤدي إلى عواقب مدمرة".

وحذر أطباء من أن تناول الدواء قد يتسبب في تلف صفائح النمو الموجودة في العظام، وكسور العظام، وآلام شديدة، فضلا عن أضرار محتملة تصيب أعضاء الجسم.

ونقلت مجلة "رولينغ ستون" عن مراهق يبلغ من العمر 17 عاما، عُرّف باسم "زاك" فقط، قوله إنه اشترى الدواء عبر الإنترنت أملا في زيادة طول قامته.

وأوضح المراهق أنه أنفق 300 دولار للحصول على كمية تكفي شهرا واحدا من العلاج.

وزعم المراهق أن طوله ازداد عدة بوصات خلال الفترة الممتدة بين سن الخامسة عشرة والسابعة عشرة، أثناء تناوله الدواء.

لكنه أوضح أن استخدامه تسبب في نوبات شديدة من آلام المفاصل ونزيف الأنف، إلى درجة أنه بدأ يخشى الاضطرار إلى دخول المستشفى.

وفي شهادة أخرى نقلتها المجلة، قال مراهق يبلغ من العمر 17 عاما، عُرّف باسم "جيمس"، إن تناول الدواء تسبب في تحول أظافر يديه إلى اللون الأصفر، مع خروج إفرازات قيحية منها.

وادعى جيمس أن طوله ازداد نحو ثلاث بوصات، أي ما يعادل 7.6 سنتيمترات تقريبا، خلال شهرين من بدء استخدام "إردافيتينيب" في أواخر أغسطس.

الدواء غير معتمد لزيادة الطول

في تعليق قدمته إلى مجلة "رولينغ ستون"، أكدت شركة "جونسون آند جونسون" التي تسوّق الدواء أن "إردافيتينيب" لم يحصل على الموافقة لاستخدامه في زيادة طول القامة.

وذكرت الشركة أنه: "لم تتم الموافقة على الدواء لزيادة الطول، ولم تثبت سلامته أو فعاليته لهذا الغرض، أو لاستخدامه لدى أي من الأطفال أو المراهقين".

وتعود المزاعم المتعلقة بقدرة "إردافيتينيب" على زيادة الطول إلى دراسة نُشرت عام 2024 في المجلة العلمية "Hormone Research in Paediatrics".

ورصد الباحثون خلال الدراسة طفرات نمو غير متوقعة لدى أطفال كانوا يتناولون الدواء لعلاج أورام في الجهاز العصبي المركزي.

وخلال مرحلة البلوغ، تنمو العظام عبر مناطق غضروفية تُعرف باسم "صفائح النمو"، وتقع بالقرب من نهايات العظام الطويلة.

وتخضع عملية النمو لتنظيم إشارات بيولوجية، من بينها إشارات مستقبل يُعرف باسم "FGFR3"، الذي يؤدي دورا في التحكم بنمو العظام.

وافترض الباحثون أن تثبيط نشاط هذا المستقبل بواسطة "إردافيتينيب" قد يؤدي إلى تسارع نمو العظام، وهو ما قد يفسر طفرات النمو التي لوحظت لدى بعض الأطفال المشاركين في الدراسة.

لكن هذه الملاحظات لا تعني أن الدواء يمكن استخدامه بأمان لزيادة طول الأطفال الأصحاء، كما أنها لا تثبت فعاليته لهذا الغرض.