وقالت الداخلية المصرية في بيان على حسابها الرسمي في "فيسبوك": "في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيدا للإتجار بها".

وأضاف البيان: "عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع (7 عناصر جنائية شديدة الخطورة) سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات (قتل عمد - إتجار بالمخدرات – إتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة - سرقة بالإكراه – خطف – مقاومة سلطات) بنطاق محافظات "الشرقية، الغربية، الدقهلية)، وضبط باقي عناصر تلك البؤر".

وأوضح البيان أنه "ضبط بحوزتهم (أكثر من 3 طن من المواد المخدرة المتنوعة – قرابة 150 ألف قرص مخدر – 115 قطعة سلاح ناري متنوعة – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة)".

وقدّر البيان القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 300 مليون جنيه.