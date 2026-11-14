ووقع الحادث بعد أقل من ساعتين على رسو السفينة السياحية "أميركان هيريتيدج"، التابعة لشركة "أميركان كروز لاينز"، عندما اصطدمت بها ناقلة النفط "أتلانتيك أسفالت"، نحو الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وقالت رئيسة بلدية نيو أورلينز، هيلينا مورينو، خلال مؤتمر صحفي، إن 32 شخصا نقلوا إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج، مؤكدة عدم تسجيل إصابات حرجة.

وأوضحت أن من بين المصابين شرطيين كانا يشاركان في عمليات إجلاء الركاب، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة تراوح بين 180 و190 شخصا.

وأضافت أن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء نحو 87 شخصا قبل انقلاب السفينة على جانبها، مؤكدة أنه "لا يوجد أي شخص مفقود، الجميع تم العثور عليهم".

من جانبه، وصف حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، نجاة جميع من كانوا على متن السفينة بأنها "معجزة حقيقية بكل ما للكلمة من معنى في نهر المسيسيبي".

وأكدت شركة "أميركان كروز لاينز" وقوع الحادث، وقالت في بيان: "تم إجلاء الضيوف وأفراد الطاقم، ونحن نشعر بقلق بالغ على جميع المتضررين".

وأضافت الشركة في بيان لاحق أنها تعمل على توفير إقامة فندقية لجميع من كانوا على متن السفينة، والتأكد من تلبية احتياجاتهم.

وفي أول تعليق من البيت الأبيض، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشال"، بحاكم لويزيانا جيف لاندري، شاكرا إياه على "قيادته المتميزة خلال هذه الفترة العصيبة للغاية".

وعقب الحادث، أغلقت السلطات حركة الملاحة في الجزء المتضرر من نهر المسيسيبي، فيما فتح خفر السواحل الأميركي والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا لتحديد ملابسات الاصطدام وأسبابه، التي لا تزال مجهولة.