وفي مصر، أعاد تسجيل 3 هزات أرضية خلال أسبوع واحد هذه الأسئلة إلى الواجهة، بعدما شهد محيط خليج العقبة والبحر المتوسط نشاطا زلزاليا متقاربا، كان أحدثه زلزال بقوة 5.02 درجة على مقياس ريختر شمال مدينة دهب.

ولا تنفصل أهمية هذه الهزات عن طبيعة الموقع الجغرافي الذي شهدها، إذ يقع خليج العقبة ضمن نطاق جيولوجي يتسم بوجود فوالق وصدوع أرضية نشطة، ويرتبط بالأخدود الإفريقي العظيم، أحد أبرز التكوينات التكتونية في المنطقة.

وتفسر هذه الخصائص جانبا من النشاط الزلزالي الذي تشهده المنطقة من وقت إلى آخر، لكنها تطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول طبيعة الهزات المسجلة، وما إذا كان تتابعها يعكس نمطا مألوفا من النشاط الجيولوجي، أم يستدعي قراءة أوسع لحركة الصدوع في محيط البحر الأحمر وخليج العقبة.

وسجل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الهزة الأخيرة على بعد نحو 70 كيلومترا شمال مدينة دهب، وعلى عمق بلغ 26.22 كيلومترا، مؤكدا عدم ورود بلاغات عن خسائر بشرية أو مادية.

وقبل نحو أسبوع، شهدت منطقة جنوب شرقي جزيرة كريت في البحر المتوسط زلزالين بقوة 4.9 درجة لكل منهما، على مسافة تقارب 353 كيلومترا من مرسى مطروح، من دون تسجيل خسائر أو شعور سكان القاهرة والمحافظات بهما.

وبين هزات متفاوتة في مواقعها وقوتها، يبرز سؤال يتجاوز رصد الأرقام وتحديد مراكز الزلازل: كيف يمكن فهم النشاط الزلزالي في محيط مصر، وما العوامل الجيولوجية التي تفسر تكراره في بعض المناطق؟ وإلى أي مدى تحدد قوة الهزة وعمقها وطبيعة القشرة الأرضية حجم تأثيرها على المناطق القريبة؟ أسئلة تكتسب أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى التمييز بين النشاط الزلزالي المعتاد في المناطق النشطة، والمؤشرات التي تستدعي متابعة علمية، بعيدًا عن التهويل أو الربط غير العلمي بين تتابع الهزات واحتمالات وقوع زلازل أكبر.

نشاط زلزالي متكرر في محيط خليج العقبة

وفي تفسيره لتتابع الهزات الأرضية خلال فترة زمنية قصيرة، أوضح شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن وقوع الزلازل في محيط خليج العقبة ليس أمرا استثنائيا، في ظل الطبيعة الجيولوجية للمنطقة وما تضمه من فوالق وصدوع نشطة، تجعلها عرضة لهزات أرضية متفاوتة القوة من حين إلى آخر.

وأشار الهادي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الزلزال الأخير يُصنف ضمن الهزات الأقل من المتوسطة من حيث القوة، لافتا إلى أن تأثيره المحسوس ظل محدودا، وتركز بصورة أساسية في المناطق الأقرب إلى مركزه، ولا سيما نويبع ودهب.

وأضاف أن الإحساس بالهزة تراجع كلما ابتعدنا عن موقع وقوعها، حتى كاد ينعدم في مناطق خليج السويس والقاهرة، موضحًا أن المسافة الفاصلة عن مركز الزلزال كانت عاملا رئيسيا في اختلاف مدى شعور السكان به من منطقة إلى أخرى.

خليج العقبة.. نشاط جيولوجي يفسر تكرار الزلازل

وفي قراءة للخلفية الجيولوجية للهزات الأخيرة، قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن موقع الزلزال الأخير بالقرب من مدينة طابا يضعه ضمن نطاق جيولوجي نشط، إذ تقع المدينة عند الطرف الشمالي لخليج العقبة، أحد امتدادات الأخدود الإفريقي العظيم، الذي يشهد نشاطًا زلزاليًا متقطعًا بفعل طبيعة التكوينات الجيولوجية وحركة الصدوع في المنطقة.

وأوضح شراقي أن الزلزال، الذي بلغت قوته 5.02 درجة على مقياس ريختر، يصنف ضمن الزلازل متوسطة القوة، غير أن تأثيره ظل محدودا على المناطق السكنية، سواء القريبة من مركزه أو الأبعد عنه، مرجعا ذلك إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها عمق الهزة والخصائص الجيولوجية للمنطقة.

وأشار إلى أن تسجيل هزات أخرى في النطاق نفسه خلال الفترة الماضية لا يمثل ظاهرة جديدة، موضحا أن المنطقة شهدت هزتين أرضيتين إضافيتين، لكنهما كانتا ضعيفتين، وهو ما يعكس استمرار نشاط زلزالي معروف في هذا الامتداد الجيولوجي، وليس بالضرورة تطورًا استثنائيًا في طبيعة النشاط بالمنطقة.

وفسر شراقي أن البحر الأحمر يقع ضمن امتداد الأخدود الإفريقي العظيم، الذي يُعد من أكبر أنظمة الفوالق الأرضية على سطح الكوكب، مشيرا إلى أنه نشأ نتيجة تصدع واسع في القشرة الأرضية، صاحبه هبوط كتل صخرية على جانبي هذا الامتداد، قبل أن تغمره المياه ويتشكل البحر الأحمر بصورته الحالية.

ولفت إلى أن هذا النظام الجيولوجي يمتد شمالا عبر خليجي السويس والعقبة، وصولا إلى مناطق قريبة من الأراضي التركية.

وفي تفسيره للعوامل التي تحدد مدى الإحساس بالهزات الأرضية وحجم تأثيرها، أكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن قوة الزلزال ليست المعيار الوحيد لتقدير آثاره، إذ يتداخل معها عمق مركز الهزة والمسافة الفاصلة بينه وبين المناطق السكنية.

وأوضح أن الزلازل الضحلة غالبًا ما تكون أشد تأثيرًا على سطح الأرض مقارنة بالهزات العميقة، نظرًا إلى وصول موجاتها الزلزالية إلى السطح بقدر أكبر من الطاقة.