ويدور أحد هذه التقديرات حول 75 مليار دولار، أي ما يقارب ضعفي قيمة الأسهم التي حصلت عليها ماكنزي سكوت في تسوية طلاقها من مؤسس "أمازون" جيف بيزوس، أو بالأحرى يفوق ما حصلت عليه سكوت وميليندا غيتس، طليقة مؤسس مايكروسوفت، معا.

وتصاعدت التكهنات بعدما أقر هوانغ بعلاقة خارج إطار الزواج، ثم أعلنت "إنفيديا" في 12 نوفمبر استقالته من منصبه رئيسا تنفيذيا وتعيين مديرتها المالية كوليت كريس خلفا مؤقتا له.

وقالت صحيفة "إندبندنت" إنه لا توجد إشارة إلى أن زوجته لوري هوانغ تقدمت بطلب للطلاق.

من أين جاء رقم 75 مليار دولار؟

قدرت "فوربس" ثروة هوانغ بنحو 143.2 مليار دولار في 12 نوفمبر، ويعادل نصف هذا التقدير نحو 71.6 مليار دولار، وهو أساس الرقم المتداول. وأوردت "إندبندنت" تقديرا آخر بنحو 75 مليار دولار في حال الطلاق.

وتتغير تقديرات الثروة مع سعر سهم "إنفيديا"، وإذا خضعت أي قضية لقانون كاليفورنيا، فإن القسمة بالتساوي تتعلق بالممتلكات المشتركة عند غياب اتفاق بين الزوجين، فيما يحتفظ كل طرف بممتلكاته المنفصلة. وتتوقف قيمة أي تسوية على الأصول التي تدخل في القسمة وشروط أي اتفاق.

669 مليون سهم في ثلاثة صناديق

وتشارك لوري هوانغ زوجها في الإشراف على 3 صناديق ائتمانية عائلية كانت تحتفظ مباشرة بنحو 669 مليون سهم في "إنفيديا" في 23 مارس 2026، بحسب إفصاح الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وكان أكبر هذه الصناديق يحتفظ بنحو 529 مليون سهم.

ويوضح الإفصاح أن الزوجين قد يتشاركان، بصفتهما أمينين على الصناديق، صلاحيات التصويت والتصرف في الأسهم. أما كيفية توزيع هذه الأصول في حال الانفصال فتبقى غير معلومة.

تسوية بيزوس عند 38.3 مليار دولار

عند إتمام طلاق جيف بيزوس وماكنزي سكوت عام 2019، بلغت قيمة أسهم "أمازون" التي كان مقررا أن تحصل عليها سكوت نحو 38.3 مليار دولار، بحسب ما نقلته "رويترز" عن "بلومبرغ". وإذا بلغت تسوية محتملة بين جنسن ولوري هوانغ نحو 75 مليار دولار، فستتجاوز تسوية بيزوس وسكوت بأكثر من 30 مليار دولار.

75 مليار دولار تسوية هوانغ إذا حصلت

رغم عدم وجود ما يشير إلى أن لوري هوانغ رفعت دعوى طلاق، إلا أنه في حال رفعت دعوى قضائية ضد زوجها البالغ من العمر 63 عامًا - المصنف ثامن أغنى رجل في العالم - فستحصل على ما لا يقل عن 75 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس.

عندما انفصل بيل غيتس وميليندا فرينش غيتس عام 2021 بعد 27 عاما من الزواج، قُدّرت قيمة التسوية التي حصلت عليها بنحو 25 مليار دولار، وإن لم يُكشف عنها رسميا، بحسب ما ذكرت صحيفة إنديبندنت البريطانية.

أما سكوت، الزوجة السابقة لجيف بيزوس، فقد حصلت على تسوية بقيمة 38 مليار دولار عند طلاقهما عام 2019 بعد 25 عاما من الزواج.

هذا الرقم، أي 75 مليار دولار، يفوق بالتأكيد مجموع تسويات انفصال ميليندا عن غيتس وسكوت عن جيف بيزوس معا، إذ حصلت الأولى على 25 مليار دولار والثانية على 38 مليار دولار، أي ما مجموعهما 73 مليار دولار.