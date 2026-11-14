ووقع الحادث مساء الخميس بين محطتي نفيشة والضبعية بمحافظة الإسماعيلية، بعدما تبين اختفاء عدد من "البلنجات" التي تربط القضبان بعضها ببعض.

ولم يسفر الحادث عن إصابات، بعدما تمكن السائق من إيقاف القطار في الوقت المناسب، فيما توقفت حركة القطارات على خط الإسماعيلية السويس لحين رفع آثار الحادث وإعادة تشغيل الخط.

وأصدر وزير النقل كامل الوزير مجموعة من القرارات لضمان سلامة حركة القطارات، تضمنت استنفار فرق هندسة السكك الحديدية لتفتيش الخطوط على مستوى الجمهورية.

سرقة مهمات الربط

قال مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية إن المعاينة الفنية التي أجرتها فرق الهندسة التابعة لهيئة السكك الحديدية أكدت سرقة 8 قطع من "البلنجات" المستخدمة في ربط القضبان.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الهيئة أخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة، التي بدأت بدورها التحريات اللازمة لتحديد هوية المتورطين وضبطهم.

وأضاف أن سرقة مهمات السكك الحديدية تتكرر رغم الإجراءات المتخذة لمواجهتها، محذرا من أن العبث بمكونات الخطوط قد يتسبب في حوادث تهدد حياة الركاب.

وأشار إلى أن سرعة استجابة السائق حالت دون تفاقم الحادث، بعدما اتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف القطار فور خروج إحدى العربات عن القضبان.

وأضاف: "يأتي الحادث بعد أيام قليلة من حادث قطار العياط، الذي أودى بحياة سبعة أشخاص وأصاب العشرات، لذلك كانت حالة الاستنفار قائمة بالفعل داخل قطاع السكك الحديدية".

وفي إطار ملاحقة المتورطين، تراجع الأجهزة الأمنية تسجيلات كاميرات المراقبة على طول الطريق بين محطتي نفيشة والضبعية، كما تتحرى عن أي محاولات لبيع مهمات مسروقة إلى تجار الخردة.

تفاصيل الحادث

قبل وصول قطار الإسماعيلية السويس إلى محطة الضبعية، فوجئ السائق بخروج إحدى العربات الخمس الملحقة بالجرار عن القضبان. وتحمل العربات شعار "تحيا مصر".

وتمكن السائق من إيقاف القطار دون وقوع إصابات أو خسائر كبيرة في العربات.

وباشرت الفرق المختصة رفع العربة وإعادتها إلى مسارها، قبل أن تكشف المعاينة اختفاء عدد من قطع الربط من أماكنها.

وتستخدم "البلنجات" في ربط القضبان وتكوين فواصل كهربائية بينها، كما تتحمل الأحمال ودرجات الحرارة المرتفعة، ويؤدي غيابها إلى الإخلال بثبات القضبان وسلامة حركة القطارات.

إجراءات عاجلة لتأمين الخطوط

وقال الخبير في قطاع النقل والسكك الحديدية، المهندس أحمد صلاح، إن كثيرا من الحوادث الخطيرة يبدأ بخروج عجلة إحدى العربات عن مسارها، مؤكدا أن توقف القطار في الوقت المناسب حال دون وقوع خسائر بشرية.

وأشار، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى سرعة تحرك وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر للتعامل مع الحادث واتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكراره.

وأضاف: "عمليات التفتيش التي وجه بها وزير النقل لا تقتصر على فحص خطوط سير القطارات، بل تشمل أيضا التأكد من الجاهزية الفنية للقطارات نفسها، وهي خطوة ضرورية لتعزيز السلامة".

وأوضح أن فرق السكك الحديدية بدأت إجراءات ميدانية لتأمين الخطوط وفحص مكوناتها، والتأكد من جاهزيتها لتسيير القطارات وفق معايير السلامة.