وتعد هذه العلاقة الثالثة خارج إطار الزواج التي تُنسب إلى هوانغ، البالغ من العمر 63 عاما، ولم تظهر تفاصيلها إلا بعد موافقة مجلس إدارة "إنفيديا" على استقالته من الشركة التي قادها على مدى 33 عاما.

ولم تكشف "رويترز" هوية المرأة أو طبيعة منصبها في "إنفيديا"، مشيرة إلى أن محاولاتها للتواصل معها لم تنجح. كما رفضت الشركة التعليق، ولم يرد جنسن هوانغ أو ممثل عن مجلس إدارة الشركة على طلبات الوكالة للتعليق.

تحدثت تقارير إعلامية عن علاقات شخصية مزعومة جمعت هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا"، بثلاث نساء، هن سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي تشتبه الاستخبارات الأميركية في تجسسها لصالح بكين، وكيمبرلي باول، نائبة رئيس إنفيديا لشؤون الرعاية الصحية، إضافة إلى موظفة أخرى في الشركة لم يُكشف عن هويتها حتى الآن.

ويأتي هذا الكشف في وقت كان فيه هوانغ، حتى قبل أيام قليلة، يبدو أكثر من مجرد رئيس تنفيذي، إذ عُدّ شخصية لا غنى عنها في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت "إنفيديا"، صباح الخميس، استقالة جنسن هوانغ من مناصبه رئيسا للشركة ورئيسا تنفيذيا وعضوا في مجلس الإدارة، على أن يسري القرار فورا.

وستتولى المديرة المالية للشركة، كوليت كريس، منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، مع احتفاظها بمسؤولياتها المالية، فيما يصبح عضو مجلس الإدارة المخضرم هارفي سي. جونز أول رئيس لمجلس إدارة الشركة في تاريخها.

وقال المجلس إنه سيدرس مرشحين من داخل الشركة وخارجها لشغل المنصب بصورة دائمة.

وفي غضون ذلك، يقترب الكونغرس الأميركي من استجواب هوانغ. ففي رسالة وجهها الخميس، منح رؤساء اللجان الجمهورية في مجلس النواب المعنية بالشؤون الخارجية والصين والاستخبارات، هوانغ مهلة حتى الساعة الثامنة مساء الجمعة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، للموافقة على إجراء مقابلة مغلقة ومسجلة في الأول من ديسمبر، وإلا فسيواجه استدعاء رسميا للإدلاء بشهادته.

وفي خطوة منفصلة، وجه السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا، تيم سكوت، الذي يرأس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، دعوة إلى هوانغ للمشاركة في جلسة استماع علنية في الثالث من ديسمبر.

وفي رسالتهم التي أرسلت الأسبوع الماضي، أعرب المشرعون عن رغبتهم في معرفة المزيد عن طبيعة علاقات هوانغ مع أليس هوانغ، التي شغلت سابقا منصب مديرة في شركة "ميغاسبيد" السنغافورية، الخاضعة للتدقيق على خلفية شبهات تتعلق بتهريب الرقائق الإلكترونية.

وقال شخص مطلع على القضية لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن أليس هوانغ يشتبه في تعاونها مع وزارة أمن الدولة الصينية.

وبحسب شخص مطلع على شركة "إنفيديا" ومسؤول سابق في الأمن القومي على دراية بالموضوع، فإن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عمم خلال الربيع الماضي مذكرة على مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أوضح فيها أن معلومات استخباراتية أميركية تشير إلى أن هوانغ كان على علاقة عاطفية مع مسؤولة تنفيذية في قطاع الأعمال تعمل لصالح جهاز التجسس الصيني.