وأعلنت وزارة الثقافة البيروفية هذا القرار في الوقت الذي استقبل فيه ملايين الأشخاص البابا في شوارع العاصمة ليما عقب وصوله مساء الأربعاء.

وفي عام 2015، تقدم روبرت فرانسيس بريفوست، وهو كاهن أوغسطيني من شيكاغو، بطلب للحصول على الجنسية البيروفية ليصبح أسقفا لمدينة تشيكلايو، إحدى المدن الكبرى في شمال بيرو.

وكان قد أمضى سابقا أكثر من عقد من الزمن يعمل كمبشر في هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية.

ويحمل الطلب، المكتوب على ورق رسمي من أبرشية تشيكلايو، توقيعه وبصمة إصبعه.

ويزور البابا ليو، الذي كان يعرف سابقا في بيرو باسم "بادري روبرتو"، البلاد في إطار جولة تستغرق 12 يوما في أميركا الجنوبية، ومن المقرر أن يبقى هناك حتى يوم الاثنين المقبل.

ويعود يوم الجمعة إلى تشيكلايو للمرة الأولى منذ انتخابه في مايو 2025 رئيسا للكنيسة الكاثوليكية، التي تضم حوالي 1.4 مليار عضو في جميع أنحاء العالم.