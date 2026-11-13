وبحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يحذر الخبراء من استمرار الثغرات في منظومة الأمن الصحي بالولايات المتحدة حتى اليوم.

ورغم مرور نحو ربع قرن على إرسال رسائل ملوثة بالبكتيريا القاتلة، لا تزال أنظمة الكشف المبكر تعاني تقادم التكنولوجيا وضعف التمويل.

هجمات الجمرة الخبيثة

تعود بداية قصة هجمات "الجمرة الخبيثة" إلى سبتمبر 2001، عندما تلقى صحفي أميركي رسالة تحتوي على مسحوق أبيض ملوث بجراثيم، فأصيب بمرض قاتل.

وكان الصحفي روبرت ستيفنز أول شخص من بين 22 أصيبوا بالبكتيريا القاتلة، التي وصلتهم عبر رسائل ملوثة، كما كان أحد أول 5 أشخاص توفوا بالمرض خلال أكتوبر ونوفمبر 2001.

وأثارت هذه الهجمات البيولوجية حالة من الذعر في أميركا، التي كانت تتعامل مع آثار هجمات 11 سبتمبر، ما دفع حكومتها إلى إعادة تقييم إجراءات الأمن البيولوجي ومواجهة التهديدات المصطنعة.

وحينها، أطلقت الولايات المتحدة نظام "بيووتش" لمراقبة التهديدات البيولوجية المحمولة جوا، مستفيدة من تقنيات كانت قيد التطوير.

وبدأ نشر النظام في أكتوبر 2001، وخلال 45 يوما فقط امتد إلى 20 منطقة أميركية، معتمدا على جمع عينات الهواء ونقلها يوميا إلى المختبرات لتحليلها.

لكن نظام "بيووتش" ظل يعاني نقاط ضعف، إذ يستغرق ما بين 12 و36 ساعة لاكتشاف التهديد البيولوجي، بسبب جمع العينات وتحليلها يدويا.

فشل النظام

لاحقا، فشلت محاولات تحديث نظام اكتشاف الهجمات البيولوجية بأجهزة تجمع العينات وتحللها بسرعة، خصوصا بعد إلغاء مشروع تطوير التكنولوجيا عام 2014.

ويقتصر النظام على اكتشاف ما بين 5 و8 عوامل تهديد بيولوجية، منها مسببات الجمرة الخبيثة والطاعون والتولاريميا والجدري، ما يكشف محدودية قدراته.

وبحسب الخبراء، لم تعالج الولايات المتحدة أوجه القصور التي كشفتها هجمات الجمرة الخبيثة، خصوصا مع استمرار التشتت وغياب التنسيق بين المؤسسات المعنية بالمواجهة.

وفي ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي و"البيولوجيا التركيبية" وتعديل الجينات، تتزايد مخاطر التهديدات البيولوجية، لأن هذه التقنيات قد تسهل على أي جهة معادية مهمة تطوير أمراض أكثر خطورة.

ويحذر الخبراء حاليا من تقديم أدوات الذكاء الاصطناعي إرشادات بشأن زيادة خطورة مسببات الأمراض، فيما أعلنت شركة "أنثروبيك" إحباط محاولات يشتبه في أنها تستهدف تنفيذ هجمات بيولوجية.