وقال مجلس إدارة الشركة إن هوانغ تنحى عن مناصبه رئيسا للشركة ورئيسا تنفيذيا وعضوا في مجلس الإدارة، على أن يسري القرار فورا.

وفي تطور متصل، عيّن مجلس إدارة "إنفيديا" المستثمر في قطاع التكنولوجيا والرئيس التنفيذي السابق لشركة "سينوبسيس"، هارفي جونز، رئيسا لمجلس الإدارة، ليصبح أول من يتولى هذا المنصب في تاريخ الشركة.

وجاء التعيين في وقت يواجه فيه المجلس انتقادات على خلفية الفضيحة المتصاعدة داخل الشركة، فضلا عن إخفاقه في إعداد خليفة لهوانغ، الذي قاد "إنفيديا" منذ تأسيسها عام 1993، وأصبح أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع التكنولوجيا.

وكان رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية السابق، غاري غينسلر، قد انتقد حوكمة الشركة، قائلا لشبكة "سي إن إن"، مساء الأربعاء، إن مجلس إدارتها يقدم "صورة غير جيدة عن حوكمة الشركات"، مشيرا إلى غياب رئيس مستقل للمجلس.

ويتحمل مجلس الإدارة مسؤولية تعيين الرؤساء التنفيذيين وإقالتهم، وإقرار الاستراتيجية المؤسسية، وإعداد قيادات قادرة على تولي إدارة الشركة.

وفي الوقت الراهن، ستتولى المديرة المالية للشركة، كوليت كريس، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، مع احتفاظها بمهامها المالية، فيما بدأ المجلس عملية البحث عن رئيس تنفيذي دائم، على أن ينظر في مرشحين من داخل الشركة وخارجها.