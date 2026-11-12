وأعادت شرطة فيينا فتح القضية أمام الجمهور في 8 نوفمبر 2026، بنشر صورة تقريبية لوجه الضحية، الذي عُثر على رفاته خلال أعمال ترميم في أبريل 2024، بعدما فشلت محاولات التعرف إليه عبر قواعد البيانات الأمنية الدولية وملابسه التي وُجدت معه.

جثة داخل قبو

بدأ الكشف عن الجريمة في 16 أبريل 2024، عندما كان عمال ينفذون أعمال ترميم داخل قبو مبنى سكني في حي مارغاريتن، المنطقة الخامسة بالعاصمة فيينا.

وخلال العمل، عثر العمال على رفات بشرية ملفوفة بكيس بلاستيكي ومدفونة تحت الأرض، لتبدأ الشرطة تحقيقاً كشف أن الرجل تعرض للقتل قبل نحو 25 عاماً، أي قرابة عام 1999.

ووفق تقارير صحفية نمساوية، كان الجثمان مفصول الرأس، فيما كشفت الفحوص الجنائية عن إصابات طعن وقطع في الذراعين واليدين، يُحتمل أنها نتجت عن محاولة الضحية الدفاع عن نفسه أثناء الاعتداء.

لكن المحققين لم يتمكنوا من تحديد هوية القتيل أو معرفة سبب وجوده داخل المبنى، كما لم يتوصلوا إلى الشخص الذي استخدم القبو وقت وقوع الجريمة.

وبقي السؤال الأكثر غموضاً: كيف اختفى رجل في الثلاثينيات من عمره دون أن تقود التحقيقات إلى اسمه طوال ربع قرن؟

هل كان الضحية مصريا؟

كشفت الفحوص العلمية عن معلومات جديدة بشأن الضحية، قد تساعد في تضييق نطاق البحث.

فبحسب بيان رسمي لشرطة فيينا، كان الرجل يبلغ نحو 30 عاماً وقت وفاته، وطوله قرابة 170 سنتيمتراً، ونحيف البنية، ويتمتع بأسنان سليمة.

أما المعلومة الأبرز فتتعلق بأصوله، إذ رجحت التحاليل أنه ينحدر من شمال أفريقيا، وتحديداً من مصر.

غير أن الشرطة لم تؤكد جنسيته المصرية، ولم تعلن اسمه أو مكان ميلاده، ما يعني أن احتمال كونه مصرياً لا يزال مجرد فرضية تستند إلى نتائج الفحوص، وليس حقيقة مثبتة.

وقد يفتح هذا الاحتمال باب البحث في بلاغات اختفاء قديمة لأشخاص من أصول مصرية أو شمال أفريقية كانوا يقيمون في النمسا خلال أواخر التسعينيات.

لكن السلطات لم تعلن حتى الآن العثور على بلاغ اختفاء يطابق مواصفات الضحية.

صورة تعيد ملامح رجل مجهول

بعد فشل وسائل التعرف التقليدية، لجأت الشرطة إلى مركز الطب الشرعي التابع لجامعة فيينا الطبية، حيث أجرى الخبراء عملية لإعادة بناء الأنسجة الرخوة للوجه اعتماداً على البقايا البشرية.

ونشرت الشرطة الصورة الجديدة في 8 نوفمبر، بموافقة النيابة العامة، أملاً في أن يتعرف أحد الأشخاص إلى ملامح الرجل.

لكن المتحدث باسم شرطة فيينا، ماركوس ديتريش، أوضح أن الصورة ليست نسخة دقيقة من وجه الضحية، وإنما تصور تقريبي للشكل الذي ربما كان عليه خلال حياته.

وأعادت الشرطة أيضاً نشر صور الملابس التي عُثر عليها مع الجثمان، بعدما أخفقت محاولة سابقة لنشرها في الوصول إلى معلومات عن هويته.

وتضمنت الملابس زياً رياضياً يحمل عبارة "Vox Maris"، قد يمثل خيطاً إضافياً إذا تمكن شخص من تذكر صاحبه.

ورغم نشر الصورة، أفادت تقارير نمساوية في 9 نوفمبر بأن الشرطة لم تتلق بعد معلومات حاسمة تكشف هوية الرجل.

لماذا يصعب حل جريمة قديمة؟

تواجه التحقيقات في الجرائم التي مضى عليها عقود تحديات كبيرة، أبرزها تدهور الأدلة البيولوجية، وصعوبة تتبع الشهود، وتغير أماكن الإقامة واختفاء الوثائق والسجلات القديمة.

وفي هذه القضية، يزيد غياب هوية الضحية من تعقيد التحقيق، لأن معرفة اسمه قد تكون الخطوة الأولى لتحديد علاقاته وتحركاته قبل مقتله.

كما أن تحديد الشخص الذي كان يستخدم القبو قبل 25 عاماً قد يساعد في كشف ظروف دفن الجثمان، لكن الشرطة لم تعلن التوصل إلى هذه المعلومة.

وتواصل السلطات مقارنة الأدلة المتاحة بقواعد البيانات والتعاون مع جهات أمنية دولية، مع الاعتماد على بلاغات الجمهور للوصول إلى خيط جديد.

وأكد المتحدث باسم شرطة فيينا أن جريمة القتل لا تسقط بالتقادم في النمسا، ما يعني أن مرور ربع قرن لا يمنع ملاحقة المسؤول عنها إذا كُشفت هويته.

وناشدت الشرطة كل من يتعرف إلى الصورة أو يتذكر شخصاً اختفى قبل نحو 25 عاماً التواصل مع إدارة التحقيقات الجنائية في فيينا.