لكن القدر كانت له كلمة أخرى، فبدلا من أن يأكل الزوج وحده، جلس طفلاه حوله ليتناولوا عشاءهم الأخير، بينما كانت الأم تشاهدهم يأكلون، وهي عاجزة عن الاعتراف بجرمها.

وخلال ساعات، كان السم قد أتم مهمته وأودى بحياة الثلاثة، لتلقى السلطات القبض على الزوجة التي بررت فعلتها بأنها سئمت الخلافات مع زوجها، ولم تكن تقصد قتل الطفلين.

وكانت مباحث الجيزة قد تلقت إخطارا من مستشفى الوراق بوصول أب وطفليه في حالة إعياء شديدة نتيجة تناول وجبة طعام، وفشلت محاولات إنقاذهم، وفارقوا الحياة بعد وصولهم.

ماذا حدث؟

قال مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة إن الواقعة أثارت شبهات جنائية بشأن وفاة الأب وطفليه، بينما كانت الزوجة، وهي أم الطفلين، سليمة ولم تتعرض لحالة التسمم نفسها، رغم وجودها معهم في المنزل.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مباحث الجيزة بدأت تحرياتها بعد تلقي الإخطار من المستشفى بوصول الأب وطفليه في حالة إعياء، ثم وفاتهم بعد فشل محاولات إنقاذهم.

ولفت إلى أن عدة أشهر مرت على الوفاة، لكن الأجهزة الأمنية واصلت جمع الأدلة المتعلقة بالزوجة وعلاقتها بالزوج وأهله، بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة التي استمرت مدة طويلة لكشف الحقيقة.

وفي الوقت نفسه، ووفق المصدر الأمني، كلفت النيابة العامة الطب الشرعي بتشريح الجثامين للوقوف على أسباب الوفاة، بالتزامن مع استمرار التحقيقات مع الزوجة والجيران ومسؤولي محال بيع المواد الغذائية.

وأضاف: "أكد تقرير الطب الشرعي تعرض الوالد وطفليه لتسمم حاد بسبب وجبة طعام، كما قدم دليلا على أن الطعام لم يكن ملوثا كما ادعت الزوجة، وإنما أضيفت إليه مادة سامة".

وبعد ذلك، بدأت المباحث تضيق الخناق على الزوجة، واستمعت إلى أقوالها أكثر من مرة، لتعترف بأن خلافات أسرية حادة بينها وبين زوجها دفعتها إلى وضع السم في طعامه بقصد التخلص منه.

لكن الكارثة التي لم تحسب حسابها، وفق المصدر، تمثلت في جلوس الطفلين لتناول الطعام مع الأب، ما تسبب في إصابتهما بحالة إعياء شديدة انتهت بوفاتهما، لتجد الزوجة نفسها متهمة بقتل أسرتها بالكامل.

تحرك فوري

بعد وصول تقرير الطب الشرعي، الذي أكد وضع مادة سامة في الطعام، قننت مباحث الجيزة إجراءاتها وألقت القبض على الزوجة.

وواجهت الأجهزة الأمنية الزوجة بتحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي، لتعترف بأنها وضعت السم لزوجها عمدا، لكنها لم تكن تقصد تسميم طفليها.

وأمرت النيابة العامة بحبس الزوجة المتهمة على ذمة التحقيقات، وطلبت استكمال تحريات المباحث بصورة نهائية للكشف عن جميع ملابسات الواقعة.

عقوبة مغلظة

قال المدير التنفيذي للمكتب العام للمحاماة، المستشار القانوني السيد علي المحمدي، إن القانون المصري يغلظ عقوبة القتل بالسم، إذ يصنفه جريمة قتل عمد.

وأشار، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن المادة 233 من قانون العقوبات حددت الإعدام شنقا عقوبة لجريمة القتل العمد باستخدام السم.

وتابع: "اعتبر المشرع استخدام المواد السامة ظرفا مشددا في جريمة القتل العمد، لما تنطوي عليه من غدر، دون اشتراط إثبات سبق الإصرار أو الترصد بصورة منفصلة".

ووفق المحامي المصري، هناك ضوابط مشددة بشأن العقوبة، إذ لا يجوز تخفيفها عبر مواد الرأفة إلى أقل من الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

وأوضح أن إثبات الجريمة يتطلب التأكد من تقديم المادة السامة للمجني عليهم وتناولها، وإثبات العلاقة السببية بين السم والوفاة، من خلال تقارير الطب الشرعي والتحاليل المتخصصة.