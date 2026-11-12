أثار اعتراف جنسن، في رسالة إلى موظفيه، بإقامة علاقة خارج الزواج تكهنات بشأن مستقبل زواج بدأ قبل تأسيس "إنفيديا" بسنوات. ولم تعلن لوري أنها تنوي طلب الطلاق. لكن اسما واحدا ظل يتصدر تقديرات الثروة المنشورة، هو اسم جنسن، الذي قدرت "فوربس" ثروته بنحو 155.2 مليار دولار في 9 نوفمبر. ومن ذلك الرقم خرج التقدير الأسهل تداولا: نصف الثروة يساوي 77.6 مليار دولار. أما الوصول إلى تقدير لنصيب لوري، فيتطلب قراءة ما وراء الاسم والرقم.

في جدول كبار المساهمين، أدرجت "إنفيديا" نحو 870.6 مليون سهم تحت اسم جنسن هوانغ، تعادل 3.58 في المئة من أسهم الشركة في 23 مارس 2026. وفي الحاشية أسفل الجدول يظهر تفصيل يغير قراءة الرقم: نحو 528.5 مليون سهم يحوزها صندوق عائلي يتولى الزوجان إدارته معا، ونحو 140.5 مليون سهم أخرى يحوزها صندوقان استئمانيان غير قابلين للإلغاء، يشترك الزوجان أيضا في إدارتهما.

ولعل أوضح مثال هو حصة مؤسسة هوانغ الخيرية. فقد أدرجت الشركة نحو 58.7 مليون سهم تملكها المؤسسة ضمن الإجمالي المنسوب إلى جنسن، لأن عضويته وزوجته في مجلس إدارتها تمنحهما سلطة مشتركة في قرارات التصويت والاستثمار. ومع ذلك، ينص الإفصاح صراحة على أن الزوجين لا يملكان مصلحة مالية شخصية في تلك الأسهم. فالصوت الذي يملكه كل منهما عند اتخاذ قرار يخص المؤسسة لا يمنحه حقا في حصيلة بيع أسهمها.

من أين جاء رقم 56 مليار دولار؟

ينطلق هذا التقدير من مجموعة أضيق من الأصول. ففي حساب نشرته "نيويورك بوست"، يبلغ عدد الأسهم التي قد تدخل في القسمة نحو 670 مليون سهم، تشمل حيازات مباشرة وأخرى عبر الصندوق العائلي وشركات مرتبطة به. وإذا صنفت هذه الأسهم كلها ضمن الملكية الزوجية المشتركة، فإن نصفها يعادل نحو 335 مليون سهم. وعند سعر افتراضي قدره 167 دولارا للسهم، تبلغ قيمة هذه الحصة نحو 55.9 مليار دولار. أما الصندوقان غير القابلين للإلغاء، فيتوقف وضعهما على شروط إنشائهما والحقوق التي تمنحها وثائقهما للمستفيدين.

ولفهم أثر السوق في هذا الحساب، يكفي تحريك سعر السهم دولارا واحدا صعودا أو هبوطا: تتغير قيمة الحصة المفترضة بمقدار 335 مليون دولار، حتى لو ظل عدد الأسهم وحقوق الزوجين فيها على حالهما. وهكذا يجيب تقدير الـ56 مليارا عن سؤال محدد: كم تساوي كتلة بعينها من الأسهم عند سعر معين؟ أما رقم الـ77.6 مليار فيمثل نصف تقدير «فوربس» لإجمالي ثروة جنسن في يوم بعينه.

من أين جاء رقم 56 مليار دولار؟

إذا وقع الطلاق وخضع لقانون كاليفورنيا، تكون نقطة البداية تحديد صافي الممتلكات المشتركة. فالقاعدة العامة تقضي باقتسام ما اكتسبه الزوجان خلال الزواج أثناء إقامتهما في الولاية، مع احتساب الديون المشتركة. ويحتفظ كل طرف، في الأصل، بما كان يملكه قبل الزواج وبما تلقاه منفردا من هبات أو ميراث. ويمكن أن يتفق الزوجان على كيفية توزيع الأصول، ولذلك لا تقتضي المناصفة أن تنتقل نصف كل حزمة أسهم بعينها إلى الطرف الآخر.

وهنا تكتسب قصة لوري أهميتها. فقد عرفت جنسن منذ دراستهما في جامعة ولاية أوريغون، وتزوجا قبل أن يؤسس "إنفيديا" عام 1993.

واليوم توثق إفصاحات الشركة دورا ماليا محددا لها، إذ تشارك في قرارات التصويت والاستثمار المتعلقة بمئات الملايين من الأسهم.

وما يبقى مجهولا هو مقدار ما يعود إليها شخصيا من قيمتها. وإذا وقع الانفصال، فسيبدأ تقدير ثروتها من حقوق تملكها بالفعل، قبل حساب أي أسهم إضافية قد تؤول إليها بموجب تسوية.