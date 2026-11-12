وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأربعاء، أن فيلم "نازا"، الذي أخرجه الإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل سزور، شاهده مليون و547 ألف شخص في 47 دولة ومنطقة حتى 6 نوفمبر، ليصبح أحد أكثر الأفلام الوثائقية مشاهدة في دور العرض خلال عام 2026.

ولم يقتصر نجاح الفيلم على المهرجانات السينمائية، بل امتد إلى شباك التذاكر في أوروبا وأميركا الشمالية، حيث سجل إقبالا لافتا رغم طبيعة موضوعه السياسية والإنسانية.

شهادات من داخل المؤسسة العسكرية

يستند الفيلم، الذي تبلغ مدته نحو 80 دقيقة، إلى مقابلات مع 24 من العاملين السابقين والحاليين في المؤسستين العسكرية والاستخباراتية الإسرائيليتين.

ويتناول شهاداتهم بشأن استخدام أنظمة المراقبة والذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف الضربات الجوية في غزة، وكيفية تقدير الخسائر المدنية المحتملة خلال العمليات.

ويعرض العمل روايات عن آليات جمع المعلومات وتصنيف الأهداف، وما يقوله بعض المشاركين بشأن اتخاذ قرارات عسكرية رغم توقع سقوط مدنيين.

وتكتسب هذه الشهادات أهميتها من كونها صادرة عن أشخاص عملوا داخل المؤسسات الإسرائيلية نفسها، وليس فقط عن شهود فلسطينيين أو منظمات حقوقية.

لكن الشهادات التي يعرضها الفيلم تظل بحاجة إلى التمييز بين الوقائع الموثقة والروايات الفردية، ولا يمكن اعتبار جميع ما يرد فيه أحكاما قضائية نهائية بشأن المسؤولية عن الانتهاكات.

وتنفي إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتقول إن عملياتها العسكرية تستهدف حماس، وإنها تتخذ إجراءات للحد من إصابة المدنيين.

إيطاليا تتصدر المشاهدات

سجل الفيلم نجاحه الأكبر في إيطاليا، حيث استقطب أكثر من 717 ألف مشاهد منذ طرحه في 29 سبتمبر.

وبذلك، أصبح ثالث أكثر الأفلام الوثائقية مشاهدة في تاريخ دور السينما الإيطالية، بعد فيلم "فهرنهايت 9/11" للمخرج الأميركي مايكل مور، وفيلم "مسيرة البطاريق".

ولم يكن النجاح الإيطالي مجرد موجة قصيرة رافقت العرض الأول، إذ استمر عرض الفيلم في مئات القاعات بعد أسابيع من إطلاقه.

وفي فرنسا، استقطب الفيلم أكثر من 82 ألف مشاهد خلال يومين فقط، بعدما عرض في نحو 500 حفلة سينمائية، وتصدر شباك التذاكر خلال اليومين.

أما في بريطانيا وأيرلندا، فتجاوز عدد مشاهديه 102 ألف، مقابل أكثر من 83 ألفا في ألمانيا، ونحو 84 ألفا في الولايات المتحدة وكندا.

وسجل الفيلم أيضا أكثر من 132 ألف مشاهدة في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، ونحو 62 ألفا في إسبانيا.

وتكشف هذه الأرقام عن انتشار الفيلم في أسواق مختلفة، شهد بعضها خلافات سياسية حادة بشأن الموقف من الحرب في غزة.

صمت في قاعات العرض

لم يقتصر الاهتمام بالفيلم على أرقام التذاكر، فقد نقلت تقارير صحفية أوروبية مشاهد لصمت طويل خيم على بعض قاعات السينما بعد انتهاء العرض، بينما شهدت عروض أخرى تصفيقا ورفعا للأعلام الفلسطينية.

وفي مهرجان البندقية السينمائي، حظي الفيلم بتصفيق استمر نحو 24 دقيقة ونصف الدقيقة، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

كما حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي سياسي في جوائز اختيار النقاد، إلى جانب جوائز وتقديرات من مهرجانات أخرى.

ويعكس هذا الاستقبال قدرة العمل على إثارة تفاعل عاطفي ونقاش سياسي، لكنه لا يثبت بمفرده حدوث تغير في مواقف المشاهدين من إسرائيل أو الحرب.

لماذا تختلف السينما عن الأخبار؟

تتيح الأفلام الوثائقية تقديم قصة متماسكة تمتد لأكثر من ساعة، بدلا من الصور والمقاطع الإخبارية القصيرة التي يتابعها الجمهور يوميا.

فبينما تركز التغطية الإخبارية على عدد الضحايا والتطورات العسكرية والتصريحات الرسمية، يستطيع الفيلم التوقف عند كيفية اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى تلك النتائج.

وفي حالة "نازا"، لا تقتصر المعالجة على عرض معاناة الفلسطينيين، بل تمتد إلى تفكيك الأنظمة العسكرية والتكنولوجية المستخدمة في الحرب، من خلال شهادات أشخاص مطلعين عليها.

وهذا النوع من السرد قد يصل إلى مشاهدين لا يتابعون الأخبار السياسية بصورة منتظمة، خصوصا عندما يحقق الفيلم انتشارا تجاريا خارج المهرجانات المتخصصة.

لكن التأثير السياسي لا يقاس بعدد التذاكر وحده، فإثبات تغير الرأي العام يتطلب استطلاعات أو دراسات تقارن مواقف الجمهور قبل مشاهدة الفيلم وبعدها، وهي بيانات لا توفرها أرقام المشاهدة المعلنة.

جدل داخل إسرائيل

أثار الفيلم ردود فعل سياسية حادة في إسرائيل. ووفق "الغارديان"، هدد وزير الثقافة الإسرائيلي باتخاذ إجراءات تتعلق بجنسية مخرجي الفيلم، بينما دعا نتنياهو إلى تحديد هوية المشاركين في المقابلات وملاحقتهم.

وتعكس هذه المواقف حساسية الشهادات التي يتضمنها الفيلم، خصوصا أنها تأتي من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

كما أن مخرجيه سبق أن شاركا في فيلم "لا أرض أخرى"، الذي تناول هدم التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وفاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي.

الاختبار المقبل خارج السينما

رغم النجاح الجماهيري، لا يزال وصول الفيلم مرتبطا بعدد دور العرض والبلدان التي تسمح بتوزيعه.

لكن هذا القيد قد يتغير قريبا، إذ أعلنت "الغارديان" أنها تخطط لإتاحته مجانا عبر موقعها الإلكتروني في أوائل ديسمبر، بلغات متعددة.

ومن شأن العرض الرقمي أن يوسع جمهوره ليشمل أشخاصا لم يتمكنوا من مشاهدته في السينما، وأن يتيح تداوله ونقاشه على نطاق أوسع.