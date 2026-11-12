وحسب وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية، سجلت عودة التيار وسط المدينة، وفي أحياء بورغون والضرابنة ومولاي عبد الله والشباب وكاليفورنيا (عين الشق)، مع تسجيل عودة جزئية للكهرباء في سيدي معروف.

وذكرت |الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات"، في بيان، أنه "تم تسجيل عطب كهربائي خارج عن إرادة الشركة مساء الأربعاء، على مستوى خطوط الجهد العالي جدا التابعة للشبكة الوطنية لنقل الكهرباء للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب".

وأوضح المصدر ذاته أن "هذا العطب، الناجم عن هبات الرياح والعواصف الرعدية التي تشهدها الجهة، تسبب في انقطاع التزويد الكهربائي عن عدد من مراكز التحويل التابعة للشركة، التي تزود عدة أحياء بالدار البيضاء، لا سيما وسط المدينة، والمعاريف، والفداء، وعين الشق، وابن مسيك، وسباتة، وسيدي عثمان، والحي الحسني، وبعض المناطق بإقليم النواصر، من بينها بوسكورة وأولاد عزوز ودار بوعزة".

وأكدت الشركة أنه "فور حدوث العطب، فعلت الشركة خلية تدبير الأزمات، وعبأت فرقها، بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لمباشرة التدخلات اللازمة لإعادة الخدمة".

يذكر أن المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، توقعت تسجيل أمطار قوية وأحيانا رعدية مع احتمال تساقط البرد، فضلا عن رياح قوية بعدد من مناطق المملكة، من بينها الدار البيضاء.