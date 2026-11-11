وأظهر الفيديو الرجل، البالغ من العمر 47 عاما، وهو يقود الحفارة باتجاه مدخل المبنى، قبل أن يصطدم بواجهته بقوة، متسببا في انهيار جزء منها فوق المدخل الرئيسي، وسط حالة من الاستنفار.

ووقعت الحادثة صباح الإثنين في مبنى الخدمات الإدارية بمقاطعة شنشي، حيث سارعت السلطات إلى إجلاء الموظفين، فيما لم تسجل أي إصابات.

وأعلنت إدارة الأمن العام في مدينة شيآن، عاصمة المقاطعة، القبض على المشتبه به، الذي عرّفته باسم "هو"، مؤكدة وضعه قيد الاحتجاز وفتح تحقيق في الواقعة.

وبحسب أحد العاملين في المبنى، فإن المزارع ربما أقدم على فعلته احتجاجا على عدم رضاه عن التعويضات التي حصل عليها مقابل هدم مزرعته لتربية الماشية، فيما لم تؤكد الشرطة هذه الرواية أو تكشف رسميا عن دوافع الهجوم.

ورغم الأضرار التي لحقت بالمبنى، عادت الخدمات إلى طبيعتها بحلول فترة ما بعد الظهر، بينما أظهرت صور متداولة موظفين وهم يزيلون الأنقاض من أمام المدخل الرئيسي.

وتعد مثل هذه الحوادث نادرة في الصين، حيث تواجه الاحتجاجات العلنية، خصوصا تلك التي تستهدف المباني الحكومية، قيوداً صارمة وعقوبات قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة.