ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، تستعد الشركة لطرح المركبة بعد سنوات من التطوير والاختبارات، ضمن سباق عالمي لتحويل الطيران الشخصي إلى نشاط تجاري.

وقال ديلي تشاو، الرئيس التنفيذي لوحدة السيارات الطائرة في الشركة، إن المركبة قد تبدأ العمل في الصين خلال صيف 2027، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، على أن يقتصر استخدامها الأولي على الرحلات الترفيهية في مناطق معتمدة وبعض مهام الطوارئ.

سيارة أم طائرة؟

رغم تسميتها "سيارة طائرة"، فإن المركبة الصينية أقرب إلى طائرة كهربائية صغيرة تعتمد على ست مراوح للإقلاع والهبوط عموديا، وتتسع لشخصين.

ويمكن قيادتها باستخدام عصا تحكم، أو تشغيلها آليا للوصول إلى وجهة محددة مسبقا.

أما الجزء الأرضي من المشروع، فهو مركبة كبيرة ذات ست عجلات تنقل الطائرة داخلها إلى موقع الإقلاع، ثم تسمح بإخراجها قبل الرحلة وإعادتها بعد الهبوط.

ويبلغ مدى الطيران المعلن نحو 30 كيلومترا، مع خطط لمضاعفته مستقبلا، بينما يصل ارتفاع التحليق إلى كيلومتر واحد.

ويشمل السعر المتوقع، البالغ نحو 300 ألف دولار، الطائرة ومركبة النقل الأرضية معا.

لماذا تراهن الصين عليها؟

وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية صينية لتطوير "اقتصاد الارتفاعات المنخفضة"، الذي يشمل الطائرات المسيرة والمركبات الجوية الكهربائية وخدمات نقل البضائع والركاب.

وتعمل شركات صينية عديدة على تطوير مركبات طائرة، وسط اهتمام باستخدامها في السياحة والإنقاذ والخدمات اللوجستية.

وتراهن الشركات على أن الاستخدامات الأولى ستكون في المناطق السياحية والريفية، حيث يسهل تخصيص مواقع آمنة للإقلاع والهبوط، بدلا من المدن المزدحمة.

وقد تستفيد خدمات الطوارئ من هذه المركبات للوصول إلى المناطق الجبلية أو المواقع التي يصعب بلوغها بالسيارات.

لماذا لا نراها فوق المدن؟

تواجه السيارات الطائرة تحديات تتجاوز قدرتها على التحليق، أبرزها معايير السلامة الجوية.

فالسيارة التقليدية تستطيع التوقف عند حدوث عطل، بينما قد يؤدي فقدان الطاقة أو تعطل أنظمة التحكم في مركبة طائرة إلى مخاطر أكبر.

ولهذا، تخضع المركبات الجوية لاختبارات صارمة تتعلق بالبطاريات والتصميم وأنظمة التحكم والهبوط الآمن.

كما أن التصريح بإجراء اختبارات أو رحلات محدودة لا يعني السماح بنقل الركاب بحرية فوق المناطق السكنية.

وتحتاج المدن أيضا إلى أنظمة لتنظيم حركة المركبات الجوية، ومواقع مخصصة للإقلاع والهبوط، ومحطات للشحن والصيانة، فضلا عن قواعد للتأمين وتحديد المسؤولية عند وقوع الحوادث.

وتظل البطاريات عقبة مهمة، فزيادة مدى الطيران تتطلب طاقة أكبر، بينما تؤدي زيادة وزن البطاريات إلى تقليل الحمولة وكفاءة المركبة.

متى تصبح متاحة للجميع؟

حتى إذا بدأت عمليات التسليم في عام 2027، فإن السعر المرتفع والمدى المحدود والقيود التشغيلية تجعل السيارات الطائرة أقرب إلى منتج متخصص يستهدف الأثرياء وهواة الطيران وبعض المؤسسات.

وقد تتوسع استخداماتها مستقبلا إذا انخفضت التكاليف، وتحسنت البطاريات، وتوافرت البنية التحتية اللازمة.

وبذلك، يبدو دخول السيارات الطائرة إلى الأسواق أقرب من السابق، لكن انتشارها الواسع لا يزال بعيدا.