وأمس، سلط متحف شرم الشيخ الضوء على ساعة مائية من مقتنياته بمناسبة اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية. وقال مدير المتحف محمد حسنين، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" المصرية، إن القطعة تعود إلى العصر المتأخر من تاريخ مصر القديمة.

مستوى الماء يشير إلى الوقت

ويقدم نموذج آخر، عُثر عليه في معبد الكرنك ويعود إلى عهد أمنحوتب الثالث، مثالا على طريقة عمل هذه الساعات. فبحسب متحف العلوم البريطاني، كان الوعاء يُملأ بالماء، ثم ينساب الماء تدريجيا عبر فتحة قرب القاع. ومع انخفاض مستواه، تتيح العلامات الداخلية قراءة الوقت المنقضي.

وكان لشكل الوعاء دور في ضبط القياس. ففي وعاء بسيط، يتباطأ خروج الماء مع انخفاض مستواه. وصُمم وعاء الكرنك بحيث يهبط مستوى الماء بوتيرة منتظمة، وفق شرح المتحف.

تدريج لكل شهر

كان المصريون القدماء يقسمون الفترة بين الغروب والشروق إلى 12 ساعة. وبما أن طول الليل يتغير على مدار السنة، كانت الساعة الليلية تطول في الشتاء وتقصر في الصيف.

ولهذا ضم وعاء الكرنك 12 تدريجا داخليا، يحمل كل منها اسم شهر. فكان من يستخدم الساعة يقرأ مستوى الماء على التدريج المخصص لذلك الشهر، ليعرف كم مضى من الليل.