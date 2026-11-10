واستعرض مجاور خلال الزيارة آليات استقبال المرضى والمصابين القادمين من القطاع وتقديم الرعاية الطبية لهم، إلى جانب جهود تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية وتسهيل إيصالها إلى غزة.

وجاءت زيارة المعبر بعد وصول هاميلتون إلى مطار العريش الدولي، حيث استقبله محافظ شمال سيناء.

ويتضمن برنامج الزيارة أيضا جولة في مخازن المساعدات التابعة للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، للاطلاع على كيفية تجهيز الشحنات الإغاثية تمهيدا لإدخالها إلى القطاع.

وأحرز هاميلتون 7 ألقاب في بطولة العالم للفورمولا 1. وفي عام 2021، أسس مؤسسة "ميشن 44" لدعم فرص التعليم والعمل للشباب، وخصص لها 20 مليون جنيه إسترليني من أمواله الخاصة.