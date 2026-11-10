وهرعت الشرطة ورجال الإطفاء وطواقم الإسعاف ​إلى مكان الحادث على طريق يربط العاصمة صوفيا بمدينة بورغاس ‌في شرق بلغاريا.

وأظهرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، سيارات وشاحنات مكدسة ‌عبر 6 مسارات ‌من الطريق السريع، وكثير منها إما مقلوب أو محطم أو منحرف عن مساره.

وقالت وزارة الداخلية إن 50 مصابا نقلوا إلى المستشفى.

ووصف راديف الحادث ‌بأنه "مأساوي"، وذلك في بيان ‌أدلى به ⁠خلال زيارة تجريها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى بلغاريا.

وقال إنه أمر بنشر طائرات لإجلاء المصابين، وإنه ⁠يعتزم زيارة موقع ‌الحادث.

وقالت فون دير لاين إنها ستختصر ⁠زيارتها. وأضافت "أود أن أعبر عن خالص تعازي وأن أحيي ⁠فرق الإنقاذ".

وفي موقع الحادث، قال الأمين ​العام لوزارة الداخلية، ليوبومير ⁠نيكولوف، إن الضباب ​هو السبب المرجح للحادث، الذي بدأ باصطدام حافلة بشاحنة على جانب الطريق السريع ​المتجه نحو بورجاس.