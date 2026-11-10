وتثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت أجهزة الاستخبارات الصينية قد حاولت الوصول إلى تقنيات شركة إنفيديا والتأثير على رئيسها التنفيذي من خلال أليس هوانغ، في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على التفوق في سباق الذكاء الاصطناعي.

كيف بدأت فضيحة التجسس؟

خلال عطلة نهاية الأسبوع، اعترف جنسن، في رسالة وجهها إلى موظفي إنفيديا، بأنه أقام علاقة عاطفية مع امرأة يُشتبه في عملها لصالح الاستخبارات الصينية.

ورغم أنه لم يذكر اسم أليس صراحة في الرسالة، فإن اعترافه جاء بعد أن كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" لأول مرة، في أكتوبر، أن السلطات الأميركية تعتقد أن أليس هوانغ جاسوسة صينية.

وكانت صور قد أظهرت أليس وجنسن معا خلال عامي 2024 و2025.

ورغم تشابه اسمي عائلتيهما، فإن أليس وجنسن لا تربطهما صلة قرابة، وليسا متزوجين من بعضهما.

من هي أليس هوانغ؟

لا تتوافر معلومات كثيرة عن أليس، المعروفة أيضا باسم "هوانغ لي"، وهي مواطنة صينية يُقال إن لديها خلفية مهنية في مجالي الصحافة والتمويل.

وكشف تحقيق أجرته وكالة "فرانس برس" عن ملف شخصي منشور على الإنترنت يشير إلى أنها عملت سابقا في شركة الخدمات المالية العالمية "إتش إس بي سي"، وكذلك في مؤسستين إعلاميتين صينيتين هما التلفزيون المركزي الصيني وتلفزيون هونان.

لكن وكالة "فرانس برس" أوضحت أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من صحة هذه المعلومات.

هل جندتها الاستخبارات الصينية؟

بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، جندت وزارة أمن الدولة الصينية، وهي جهاز الاستخبارات الرئيسي في البلاد، أليس لجمع معلومات عن جنسن ومحاولة التأثير في موقفه من بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الشركات الصينية.

إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما المعلومات التي ربما قدمتها أليس إلى بكين، وما إذا كانت قد حصلت بالفعل على أي معلومات من الرئيس التنفيذي لإنفيديا.

من جانبه، أكد مجلس إدارة إنفيديا أنه لا يملك أي سبب يدعوه للاعتقاد بأن أليس تمكنت من الحصول على أسرار تجارية للشركة، كما نفت الصين الاتهامات الموجهة إليها.

ما شركة "ميغاسبيد" التي كانت تديرها أليس؟

شغلت أليس سابقا منصبا تنفيذيا في شركة "ميغاسبيد إنترناشونال"، التي توفر خدمات تأجير القدرة الحاسوبية باستخدام معالجات إنفيديا المتقدمة، وفقما ذكر تقرير لموقع "أكسيوس".

وتتيح هذه الخدمات للعملاء تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى امتلاك الرقائق الإلكترونية بأنفسهم.

وقبل أن تحمل الشركة اسم "ميغاسبيد"، كانت تُعرف باسم "7Road International"، وهي شركة تابعة لمطور ألعاب الفيديو الصيني البارز "7Road Holdings".

وقبل الطفرة الكبيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، كانت منتجات إنفيديا تُستخدم بصورة رئيسية في صناعة ألعاب الفيديو.

ارتباطات أليس بالشركات الصينية

خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، عملت أليس في شركة "Shanghai Hexi Investment Management"، التي كانت لديها ارتباطات استثمارية بشركة ألعاب الفيديو الصينية "7Road Holdings".

وفي عام 2019، باعت أليس شركة تعمل في مجال الخدمات السحابية إلى "7Road Holdings"، وفقا لوثائق جمعتها شركة "Tesari AI"، وهي شركة ناشئة متخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بقضايا الأمن القومي.

وفي مارس 2023، تغير اسم شركة "7Road International"، التابعة للمجموعة الصينية والمسجلة في سنغافورة، إلى "Megaspeed"، وأصبحت أليس المديرة العامة للشركة، وفقا للوثائق نفسها.

كما أصبحت شركتها الخاصة "Huang Le Limited" المالك الوحيد لشركة "ميغاسبيد".

بيع الشركة واستقالة أليس

في نوفمبر 2023، استحوذت شركة تُدعى "Swiftdata" على "ميغاسبيد".

وبعد فترة قصيرة من عملية الاستحواذ، استقالت أليس ومدير آخر يدعى كانغ يانغ من منصبيهما في الشركة.

وفي أكتوبر 2025، خضعت "ميغاسبيد" لتحقيق أجرته الشرطة السنغافورية بشأن انتهاكات محتملة للقوانين المحلية، لكن السلطات لم تكشف علنا عن طبيعة المخالفات المحددة.

ورغم استقالتها الرسمية، قال موظفون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن أليس واصلت قيادة أعمال الشركة بعد مغادرتها منصبها.

ونقلت شركة الأبحاث "Culper Research"، التي نشرت في مايو 2026 تحقيقا عن أعمال إنفيديا في الصين، عن أحد موظفي "ميغاسبيد" قوله إن أليس "لا تزال في الواقع رئيستنا".

وتثير هذه الإفادات تساؤلات بشأن الدور الحقيقي الذي كانت تؤديه أليس داخل الشركة بعد استقالتها رسميا.

كيف ارتبطت "ميغاسبيد" بشركة إنفيديا؟

طبقا لوكالة "بلومبرغ"، أصبحت "ميغاسبيد" شريكا رسميا لإنفيديا في مجال الخدمات السحابية عام 2023.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، اشترت الشركة رقائق إلكترونية من إنفيديا بقيمة تجاوزت 4.8 مليار دولار خلال نحو عامين.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن أليس كانت تتباهى بعلاقتها المباشرة مع جنسن وبصلاتها داخل شركة إنفيديا، مستخدمة تلك العلاقات للمساعدة في جمع التمويل لمشاريعها التجارية.

كما نقلت شركة "Culper Research" عن أحد موظفي "ميغاسبيد" أن جنسن كان يزور الشركة من حين إلى آخر.

وأوضح الموظف أن العلاقة بين جنسن وأليس كانت "وثيقة للغاية".

مليارات الدولارات تثير التساؤلات بشأن تمويل "ميغاسبيد"

كشفت سجلات تجارية فحصتها شركة "Culper Research" أن الميزانية العمومية لشركة "ميغاسبيد" شهدت نموا هائلا خلال فترة قصيرة.

وارتفع إجمالي أصول الشركة من نحو 33 مليون دولار في نهاية عام 2023 إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بعد عام واحد فقط.

ويُشار إلى أن "Culper Research" شركة متخصصة في البيع على المكشوف، ولديها مصلحة مالية في انخفاض سعر سهم إنفيديا، وهو عامل ينبغي أخذه في الاعتبار عند تقييم نتائج تحقيقاتها.

وبحسب الشركة البحثية، ارتبط جزء كبير من هذا النمو بودائع قابلة للاسترداد بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار دولار، جاءت من مصدر لم يُكشف عن هويته.

وتثير طبيعة هذا التمويل ومصدره تساؤلات إضافية بشأن علاقات "ميغاسبيد" بالشركات الصينية.

وعود بالحصول على معالجات متقدمة

في أوائل عام 2025، أبلغت أليس وشريكها التجاري كانغ وي مستثمرين بأنهما "لا يواجهان أي مشكلة في تأمين وحدات معالجة الرسوميات"، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".

وأشارا إلى شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "علي بابا" بوصفها أحد العملاء لمشروع جديد لإنشاء مركز بيانات.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في ظل القيود الأميركية المفروضة على تصدير معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

ما الذي تحقق فيه السلطات الأميركية؟

تجري السلطات الأميركية، بما فيها وزارتا التجارة والعدل، تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت شركة "ميغاسبيد" قد ساعدت شركات صينية في الحصول على معالجات إنفيديا المتقدمة.

ويسعى المحققون أيضا إلى تحديد ما إذا كانت هذه العمليات قد انتهكت القيود الأميركية المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة.

وكانت وزارة التجارة الأميركية تقود التحقيق في أنشطة "ميغاسبيد"، قبل إحالة الملف إلى وزارة العدل بعد تواصل شركة إنفيديا مع السلطات بشأن القضية، وفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الإثنين.

وسبق أن نفت "ميغاسبيد" في ديسمبر 2025، تورطها في عمليات نقل غير قانونية للرقائق الإلكترونية، كما أعلنت الشركة أنها تعتزم التعاون مع السلطات الأميركية في إطار التحقيقات الجارية.

الكونغرس يستدعي رئيس إنفيديا لتقديم إحاطة مغلقة

في أحدث تطورات القضية، طلب ثلاثة رؤساء جمهوريين للجان في مجلس النواب الأميركي عقد إحاطة مغلقة مع الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن في 18 نوفمبر.

وستتناول الإحاطة علاقته بأليس وطبيعة التفاعلات والاتصالات التي جرت بينهما.

كما يريد المشرعون معرفة الإجراءات التي تتبعها شركة إنفيديا لحماية نفسها من التهديدات والتدخلات الأجنبية.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف أميركية من احتمال استغلال العلاقات الشخصية والتجارية للوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي الحساسة، في وقت تحاول فيه واشنطن الحد من قدرة الصين على الحصول على الرقائق الإلكترونية المتقدمة.